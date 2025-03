Festa de celebração dos 332 anos de Curitiba tem atrações pra toda a família

O evento faz parte da iniciativa “Curitiba de Volta ao Centro”, lançada em fevereiro deste ano, e tem como objetivo revitalizar e incentivar a ocupação do centro da cidade pela população. “Com essa festa, reforçamos a ideia de um centro vivo e dinâmico. Convidamos as famílias curitibanas a se divertirem e participarem desse momento especial”, reforça o presidente da Câmara, vereador Tico Kuzma (PSD).

O que esperar do “Curitiba 332”?

📍 Local: Estacionamento da Câmara de Curitiba (entre o Palácio Rio Branco e a Praça Eufrásio Correia)

⏰ Horário: Das 10h às 17h

🎟️ Entrada gratuita!

Destaques da programação:

🎪 10h – Gran Circo Stopim: um espetáculo nostálgico com palhaços, acrobacias e muita diversão!

🎶 11h – Coral Negro e Banda Lyra Curitibana: momento cívico com execução do Hino da cidade e hasteamento da bandeira. Na sequência, repertório variado, do erudito ao samba.

🌳 Plantio de mudas nativas: com a presença do prefeito Eduardo Pimentel e vereadores.

🎻 13h – Ladies Ensemble: a primeira orquestra profissional exclusivamente feminina do Brasil.

🐾 Evento de adoção de animais: das 10h às 16h.

🎮 Área Gamer e Teqball: videogames, fliperamas e mesas de Teqball para crianças de todas as idades.

🎭 15h30 – Teatro Tupi Pererê: contação de histórias e arte para toda a família.

🎵 16h30 – Regional “É no Choro que Eu Vou”: encerramento com músicos curitibanos da cena do choro.

Mais atrações:

🍴 Feira gastronômica: diversas opções de comida e bebida.

🏛️ Visitação ao Palácio Rio Branco: das 13h às 17h o Palácio estará aberto para visitação. (A visita guiada já teve suas vagas esgotadas).

⚖️ Van dos Direitos (DPE-PR): orientação jurídica gratuita das 10h às 17h com a equipe da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

🗣️ Fala Curitiba Móvel: consulta pública sobre o orçamento municipal (das 10h às 13h).

📌 Confira a programação completa: www.curitiba.pr.leg.br/curitiba-332