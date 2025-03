Último dia para renegociar dívidas no Feirão da Serasa; veja como

Consumidores endividados podem renegociar suas dívidas no tradicional Feirão Serasa Limpa Nome até esta segunda-feira (31). O evento, que teve início no dia 24 de fevereiro, já registrou mais de 100 mil atendimentos nas unidades dos Correios.

Por meio da iniciativa, é possível conseguir até 99% de desconto e parcelamentos de dívidas em até 72 vezes. Aqueles que quiserem também têm a possibilidade de limpar o nome e elevar a pontuação de crédito (Serasa Score) na hora.

A ação conta com o apoio dos Correios e da Febraban e com a participação de 1.456 empresas de todo o país. Os interessados podem fechar acordos e imprimir os boletos de quitação em qualquer uma das 10 mil agências dos Correios.

Para renegociar, basta apresentar um documento com foto para analisar as ofertas disponíveis, escolher quais débitos deseja quitar e decidir entre pagamento à vista ou parcelado. Todo o atendimento é realizado sem qualquer custo adicional.

Entre as empresas parceiras estão bancos, financeiras, comércios varejistas, concessionárias de água e energia e operadoras de telefonia. Desde 2020, os Correios também mantém uma parceria com a Serasa por meio do serviço Limpa Nome.

Mutirão de negociação e orientação financeira

Aqueles que desejarem também têm até esta segunda (31) para renegociar suas dívidas com o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). A ação é voltada para a negociação de dívidas bancárias.

É possível participar das negociações de maneira remota, por meio dos canais oficiais da instituição financeira credora, ou pelo portal consumidor.gov.br. Quem preferir, também pode buscar o Procon participante da sua localidade.

Mais de 160 instituições estão envolvidas. Os bancos participantes oferecem parcelamento, descontos no valor da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento, conforme sua política de crédito.

Dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e das demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeira podem ser negociadas.

É necessário que as dívidas estejam em atraso, além de não possuírem bens dados em garantia, nem dívidas prescritas.

Segundo a Febraban, é possível renegociar mais de uma dívida desde que o consumidor possa assumir as parcelas da negociação.

A federação alerta, no entanto, que o mutirão não é indicado para o consumidor protegido pela Lei do Superendividamento, caso em que os consumidores não conseguem arcar com suas despesas básicas pois as dívidas fugiram do controle.