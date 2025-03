Após show em Curitiba, Olivia Rodrigo curte praia no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após fazer um show em Curitiba na última quarta-feira (26), a cantora norte-americana Olivia Rodrigo aproveitou para conhecer a praia de Caiobá, no litoral do Paraná.

Em uma postagem no Instagram, a cantora mostrou que estava no litoral paranaense. Com uma água de coco na mão, o fundo da foto de Olivia Rodrigo mostra o Edifício Torre Alta, bastante conhecido em Caiobá.

Confira a postagem:

Outra imagem publicada pela artista mostra ela e outras mulheres aproveitando um dia ensolarado em Caiobá.

Olivia Rodrigo no Brasil

Além do show em Curitiba, a pop norte-americana também se apresentou em São Paulo. Olivia Rodrigo trouxe ao Brasil a turnê “GUTS Wort Tour“, com apenas dois shows no país.