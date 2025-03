Sucesso entre os curitibanos, Domingo no Centro passa a ser mensal

O Domingo no Centro, que nasceu para movimentar o coração de Curitiba durante os domingos de março, mês do aniversário da capital, mais uma vez agitou a Rua Emiliano Perneta, entre a Praça Zacarias e a Rua Visconde de Nacar. O prefeito Eduardo Pimentel participou do evento e anunciou que, a partir de abril, ele será realizado uma vez por mês, sempre no último domingo.

“Nós idealizamos o Domingo no Centro para valorizar essa região da cidade e tem sido um sucesso, graças aos nossos servidores, parceiros e à população”, afirmou o prefeito.

+ Leia mais: Pets estão liberados nos ônibus de Curitiba; veja as regras

O empresário Wagner Schlichting participou do Domingo no Centro com a namorada, a corretora de imóveis Karin Silva, que estava com as filhas, Yasmin e Mariana. Eles aproveitaram as atrações e serviços disponíveis, mas também não perderam a oportunidade de fazer uma foto com o prefeito e agradecer pela iniciativa. “É um evento muito familiar”, ressaltou Karin.

Quem está do outro lado, oferecendo seus produtos para o público, também está feliz com o Domingo no Centro. Ao passar pela barraca em que são vendidas suculentas e pelúcias, Eduardo Pimentel ouviu o agradecimento de Jaqueline e Karol, que afirmaram estar satisfeitas com as vendas e com o sucesso da iniciativa da Prefeitura de Curitiba.

Integrantes do grupo folclórico polonês Wisla, que se apresentou no palco montado na Praça Zacarias, também aproveitaram a oportunidade para fazer uma foto ao lado do prefeito. Eduardo Pimentel parou, ainda, para apreciar um painel feito em homenagem ao Oil Man, personagem da cidade que morreu neste sábado (29/3).

Inclusão

Com mais de 30 atividades gratuitas espalhadas pela Rua Emiliano Perneta, a edição deste domingo contou com uma programação diversa, incluindo shows musicais, oficinas artísticas, brinquedos para crianças, tendas de serviços e espaços gastronômicos.

Após show em Curitiba, Olivia Rodrigo curte praia no Paraná

A inclusão também esteve no centro da programação com atividades da Semana Municipal do Autismo. A parceria entre a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e o Departamento da Pessoa com Deficiência garantiu oficinas de grafite, escultura, expressão corporal e pintura, proporcionando experiências sensoriais para crianças, jovens e adultos autistas.

Na tenda da FCC, o público também pode conferir o camarim de maquiagem zumbi da Gibiteca de Curitiba, inspirado na Zombie Walk, e acompanhar uma escultura gigante sendo criada ao vivo pelo artista Rafael Sartori.

Para todos os gostos

Na programação musical, Sapato Furado Orquestra, o grupo É No Choro Que Eu Vou e a Banda Lyra. Os palhaços da Cia dos Palhaços garantiram boas risadas com o Concerto em Ri Maior, enquanto o grupo folclórico Wisla encantou o público com danças polonesas tradicionais. A família Folhas também marcou presença.

O evento contou com brinquedos infláveis, cama elástica, circuito de bicicletas, gangorra inclusiva e espaço para troca de figurinhas do álbum “Curitiba em Figurinhas”, com a presença do autor Simon Taylor.

A tenda do Meio Ambiente distribuiu mudas de árvores e promoveu oficinas gratuitas de compostagem. A quadra gastronômica foi outro ponto de encontro, reunindo opções para todos os gostos, enquanto a população aproveitou para sugerir melhorias para a cidade no estande do programa Fala Curitiba.