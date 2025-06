Oficina junina pra crianças no feriado de Corpus Christi

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No feriadão

No feriado de Corpus Christi, o Grupo Família Madalosso preparou uma programação especial para as crianças. No dia 19 de junho, das 11h30 às 15h, o restaurante promove a Oficina de Garfonagem Junina, uma atividade lúdica que convida os pequenos a soltarem a criatividade e confeccionarem personagens típicos das festas de São João utilizando talheres (garfos) de madeira e outros materiais coloridos.

A ação é realizada em parceria com o projeto @muralzinhodeideias e tem vagas limitadas para até 30 crianças. O valor da inscrição é de R$25 por participante.

“No Madalosso, buscamos sempre criar momentos de afeto e diversão para toda a família. As oficinas são uma forma de proporcionar experiências diferentes para as crianças, enquanto os adultos aproveitam a refeição com tranquilidade. Essa edição junina vai trazer muita cor, criatividade e o clima das festas típicas da estação”, destaca Mariana Werner, executiva do Grupo Família Madalosso.

Além disso, o restaurante funciona normalmente durante o feriadão, para almoço, das 11h30 às 15h30 e das 18h30 às 22h, para jantar. No domingo, das 11h30 às 15h30. Nos shoppings, no dia 19, o atendimento é das 12h às 20h.

A Oficina de Garfonagem Junina – Família Madalosso será no Restaurante Madalosso – Avenida Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade. Inscrições no local, na hora do evento.