Empresário dono de tradicional restaurante da BR-277 morre em grave acidente

O empresário Alfredo Bueno, de 61 anos, dono do tradicional Restaurante e Lanchonete Roda d’ Água, na BR-277, morreu em um grave acidente na cidade de Paranaguá, também no litoral paraense, na tarde de segunda-feira (17).



Ele dirigia uma Kombi pela Rua Etuzy Takayama e ao cruzar a preferencial da Rua Manoel Jordão Cavalheiro foi atingido por um Gol.



Com o impacto o empresário, que estava sem cinto de segurança, foi ejetado do veículo e em seguida foi atropelado pelo outro veículo envolvido no acidente. A Kombi foi jogada contra o muro de uma empresa.

A motorista do automóvel foi atendida em estado de choque e depois encaminhada para delegacia da Polícia Civil.

O sepultamento de Alfredo Bueno está marcado para às 17h, desta terça-feira (18), no Cemitério Santa Esperança.

Restaurante é parara para muitos viajantes na BR-277

Pelas redes sociais do Restaurante e Lanchonete Roda d’ Água, localizado no KM 31, da BR-277, na região de Morretes, foi informado que não haverá expediente na terça-feira (17) no tradicional restaurante por motivo de luto. O atendimento será retomado na quarta-feira (18).

A lanchonete é um dos pontos de parada para muitos viajantes da BR-277. No local há lanches variados e itens tradicionais do litoral do Paraná., tais como farinha de morres, bala de banana, cachos impecáveis da fruta e muitos outros produtos.

