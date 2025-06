Procissão de Corpus Christi em Curitiba terá seis pontos de vacinação contra gripe

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os curitibanos terão a oportunidade de colocar a vacinação contra a gripe em dia durante o feriado de Corpus Christi. Nesta quinta-feira (19), seis pontos de vacinação serão montados no Centro da cidade, ao longo do trajeto da procissão. Para receber a dose, basta apresentar um documento de identificação com foto.

Confira os locais da vacinação:

Tenda Pernambucanas (Praça Tiradentes): 9h às 17h;

(Praça Tiradentes): 9h às 17h; Tenda Tiradentes (Praça Tiradentes): 9h às 17h;

(Praça Tiradentes): 9h às 17h; Tenda 19 de março (Praça 19 de Março): 9h às 18h;

(Praça 19 de Março): 9h às 18h; Tenda Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná): 9h às 18h30;

(Federação das Indústrias do Estado do Paraná): 9h às 18h30; Tenda Prefeitura (Avenida Cândido de Abreu): 9h às 18h30;

(Avenida Cândido de Abreu): 9h às 18h30; Tenda Salette (fim da Avenida Cândido de Abreu): 9h às 18h30.

Profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estarão nos locais, identificados e acompanhados do personagem Zé Gotinha. A ação busca ampliar o acesso à vacinação, que também está disponível nas 107 Unidades de Saúde da cidade.

Cobertura vacinal contra gripe ainda está abaixo da média

No Paraná, apenas 45,8% do público prioritário foi vacinado contra a gripe até o momento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Desde o início da campanha, em abril, mais de 504,5 mil pessoas já foram imunizadas em Curitiba, mas o índice ainda está abaixo da meta.

Entre o público de rotina, composto por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, a cobertura alcançou 48,12% até a última segunda-feira (16). O esperado é vacinar 90% do total previsto.

A vacina disponibilizada pelo SUS é trivalente e protege contra os vírus influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B. Estes são os tipos mais comuns de vírus circulantes e que podem causar casos graves de síndromes respiratórias.