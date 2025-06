São João de Curitiba: a maior festa junina do Sul do Brasil é neste feriadão

Neste feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 19 e 22 de junho, Curitiba vai receber a maior festa junina de sua história e a maior do Sul do Brasil: a São João de Curitiba. Realizado e produzido pela CWB Brasil e Joy Eventos, as produtoras prometem transformar o Centro de Eventos do Parque Barigui num grande arraial urbano com identidade curitibana e programação completa para todas as idades.

De acordo com a organização, o evento deve reunir cerca de 30 mil pessoas nos quatro dias de festa. “A proposta é incentivar a reunião das famílias em torno de uma tradição popular, resgatando o espírito coletivo da época com estrutura e inovação inéditas na cidade”, destaca João Gilberto, diretor da CWB Brasil. A programação musical do evento vai embalar o público com muito forró: Bigode do Forró (19), Forró Manacá (20), Dani Bueno (21) e Grupo Areia Branca (22).

O cardápio do São João de Curitiba será um dos grandes atrativos do evento, reunindo sabores afetivos e típicos da temporada junina. Entre os destaques gastronômicos estão: churros, crepes, pipoca, algodão doce, milho verde, pamonha doce, bolos de milho, pinhão, quentão, batata chips, espetinhos, pastel, cachorro-quente, hambúrguer, x-pernil, costela no carrossel e o tradicional churrasco de igreja.

Para os amantes de doces, a festa também vai contar com uma seleção completa: canjica, arroz doce, cocada cremosa, coquinho, maria-mole, paçoca, quebra-queixo, pé de moleque, copo da felicidade e maçã do amor. O clássico sagu também está confirmado, reforçando os sabores típicos da região Sul.

Quadrilha Junina Luar do Sertão

Um dos maiores símbolos do São João brasileiro desembarca em Curitiba para uma apresentação histórica: a Quadrilha Junina Luar do Sertão, grupo referência em todo o país, está confirmada como uma das atrações do São João de Curitiba, com apresentações diárias. Vindos de Alagoas, os artistas trazem na bagagem mais de 40 anos de história, inúmeros títulos nacionais e um espetáculo cênico de tirar o fôlego, que une dança, emoção, teatralidade e o orgulho das raízes nordestinas.

Com origem no bairro do Prado, em Maceió, e reconhecida como uma das quadrilhas mais premiadas do Brasil, a Luar do Sertão se tornou lenda viva do São João. A estética impecável, os figurinos luxuosos, as coreografias emocionantes e o enredo que pulsa brasilidade são marcas registradas da companhia, que já passou pelos principais palcos e festivais do país — conquistando o público e jurados por onde passa.

Casamento Caipira com o Grupo Tesão Piá

Com apresentações especiais ao longo dos quatro dias do São João de Curitiba, o grupo Tesão Piá promete arrancar risadas e fortalecer o sotaque paranaense dentro da maior festa junina já realizada na capital. Conhecido por retratar com humor ácido os costumes e personagens de Curitiba, o Tesão Piá vai assumir o palco com uma performance inédita: uma versão junina do clássico casamento caipira, construída com improviso, interação com o público e o inconfundível estilo piá de fazer graça. A atração será apresentada em todos os dias da festa e promete conectar gerações por meio da comédia e da identidade cultural local.

A primeira edição do São João de Curitiba acontece nesta semana, entre os dias 19 e 22 de junho, no Parque Barigui – Centro de Eventos Positivo, com uma programação intensa, pensada para todas as idades, que mistura cultura popular, gastronomia, brincadeiras e grandes atrações.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Blueticket (www.blueticket.com.br).