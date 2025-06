Cursinho preparatório gratuito tem vagas sobrando em Curitiba

Estão sobrando vagas para o cursinho social Aprova nas cidades de Curitiba e Cascavel. Na capital, ainda tem 30 vagas distribuídas na unidade Centro e no bairro Sabará. Em Cascavel, são 15 vagas disponíveis. Podem se inscrever estudantes de colégios públicos que ainda não completaram 18 anos.

Em apenas dois anos de atuação, o cursinho solidário já aprovou mais de 300 estudantes em vestibulares no Paraná. O Aprova, um projeto desenvolvido pela GERAR — uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos —, tem sido uma verdadeira porta de entrada para o ensino superior.

+ Leia mais: Duplicação do Contorno Norte começa; rodovia vai ganhar sete viadutos

Para Karoline Castro, coordenadora do projeto, as aprovações são uma prova do impacto positivo da iniciativa: “Essas conquistas validam a eficácia do nosso cursinho e motivam tanto os alunos quanto a equipe a continuarem se dedicando. Entrar na universidade pode mudar a trajetória de vida desses jovens, ampliando suas oportunidades profissionais, o acesso ao conhecimento e sua capacidade de impactar a sociedade de maneira positiva”, explica Karoline.

Em 2024 o Aprova foi realizado em Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cianorte, Paranaguá e Campo Mourão. Em 2023, o cursinho social aconteceu também em nas cidades de Centenário do Sul,Ibiporã, Porecatu, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, São Jose dos Pinhais e Campina Grande do Sul.

Criado em 2020, o Aprova é um dos projetos da GERAR, uma organização que há 21 anos atua na transformação social por meio da educação. De acordo com Elizete Dreviski, coordenadora de projetos da GERAR, o cursinho tem como objetivo revisar todo o conteúdo do ensino médio em um período de 22 semanas de aulas.

+ Veja também: Destino no Paraná tem 12 piscinas de águas termais para relaxar

“É a oportunidade de relembrar todos os conteúdos que serão cobrados nos vestibulares e na prova do Enem com uma metodologia evolutiva que estabelece um link entre o conteúdo acadêmico e a vida real. O cursinho representa uma verdadeira transformação de vida não só para o aluno, mas para toda a sua família”, finaliza a coordenadora.

Faça sua inscrição nesse link: https://linktr.ee/Aprova_Gerar. Mais informações com Karoline Castro – 41 997982789