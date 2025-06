Duplicação do Contorno Norte começa; rodovia vai ganhar sete viadutos

Trecho conhecido por diversos acidentes e trânsito intenso, a duplicação do Contorno Norte de Curitiba, na PR-418, começou oficialmente nesta quarta-feira (18), marcando também a primeira grande obra do programa de concessões rodoviárias do Paraná. Com quase 17 quilômetros de extensão, o trecho entre os quilômetros 5 e 21 será duplicado até o fim de 2027 e contará com sete novos viadutos, ampliando a segurança viária e a fluidez do trânsito em um dos principais corredores logísticos da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

No Contorno Norte serão investidos R$ 170 milhões nos próximos três anos. Ele integra o Lote 1, que contempla R$ 13,1 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos em 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais, incluindo trechos da BR-277, entre Curitiba e Guarapuava, e da PR-423, entre Araucária e Campo Largo, além dos contornos Sul e Norte da capital. As intervenções incluem duplicações, implantação de vias marginais, passarelas, ciclovias, pontos de ônibus e sistemas inteligentes de monitoramento de tráfego.

O início das obras foi marcado por um ato com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, além de outros representantes do governo estadual e governo federal que participaram das negociações sobre a modelagem da concessão.

Contorno Norte é uma rodovia estratégica

A PR-418 tem papel estratégico para Curitiba e cidades da Região Metropolitana, conectando a região da capital paranaense com importantes ligações a outros estados, como São Paulo e pontos do Sul do Brasil. Além disso, por estar localizada em uma área metropolitana, a rodovia tem fluxo intenso de veículos pesados, leves, motocicletas e pedestres, o que reforça a importância de investir em obras que melhorem o tráfego e a segurança dos usuários.

Serviços no trecho

A concessionária responsável pelo Lote 1 é a Via Araucária, que já opera desde fevereiro com a prestação de serviços de atendimento 24 horas, além da realização de obras de recuperação de toda a malha viária, incluindo reparos nos asfalto e melhorias na sinalização dos trechos.

O trabalho inclui como serviços socorro mecânico e médico, guinchos, inspeção de tráfego e atendimento ao usuário em tempo integral. De acordo com o CEO da Via Araucária, Sérgio Santillán, a duplicação do Contorno Norte é a primeira de cinco grandes obras, “que totalizam cerca de 70 quilômetros de duplicações a serem concluídas até 2027″.

Um dos destaques da duplicação é a remodelação do trevo no km 6 no acesso à Avenida Francisco Gulin, mantendo as alças no nível da pista atual, sendo que as vias principais serão construídas com o rebaixamento das passagens. Outro ponto positivo é no km 12 da PR-418, entre Jardim Dourados e Jardim Giannini, onde será construído um novo viaduto que facilitará a ligação de Almirante Tamandaré com a capital paranaense.

Mais informações sobre o Lote 1 e o andamento das obras estão disponíveis no site da Via Araucária.

Desvios e interdições no Contorno Norte serão comunicados com antecedência

De acordo com a Via Araucária, a comunicação sobre desvios e interdições que possam impactar nos trajetos de ônibus e outros veículos será feita antecipadamente, com croquis detalhados e sinalização no local.

A concessionária também divulgará aos usuários, ao poder público e outras entidades representativas todas as intervenções previstas no trecho com pelo menos uma semana de antecedência. Essa comunicação será feita diariamente por meio dos canais oficiais da Via Araucária (canal de WhatsApp, Instagram e website).

Obras de outros lotes

Com 604 quilômetros de rodovias entre Curitiba, Litoral e Campos Gerais, o Lote 2 foi arrematado pelo consórcio EPR Litoral Pioneiro, que já atua no trecho. A concessão prevê R$ 10,8 bilhões de investimentos em obras, incluindo 350 quilômetros de duplicações, que devem começar ainda em 2025.

Em maio, a CCR PRVias iniciou a operação nas rodovias que integram o Lote 3, onde deverá investir R$ 16 bilhões em serviços, obras de ampliação, modernização e tecnologia. O Lote 3 prevê 132 quilômetros de duplicações e a construção de contornos em Apucarana, Califórnia e Ponta Grossa. Também será concluída a duplicação da Rodovia do Café (BR-376) entre Mauá da Serra e Ponta Grossa.

No mesmo mês, a EPR Iguaçu assumiu os 662 quilômetros de rodovias do Lote 6, onde está prestando serviços de atendimento médico, socorro mecânico e inspeção de tráfego em uma área que atravessa 31 municípios das regiões Oeste e Sudoeste. Ao longo dos 30 anos de concessão, estão previstos R$ 13 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura, o que contempla mais de 462 km de duplicações, 34 km de faixas adicionais e 87 km de vias marginais.

No fim do mês passado, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou os editais dos Lotes 4 e 5, que abrangem rodovias nas regiões Vale do Ivaí, Norte, Noroeste, Oeste e Centro-Oeste do Paraná, com investimentos previstos de R$ 29,8 bilhões entre obras de ampliação e manutenção ao longo de 30 anos de contrato.