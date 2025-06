Colégio Estadual do Paraná oferta curso de japonês gratuito aos estudantes

Maior colégio da rede estadual do Paraná, o Colégio Estadual do Paraná está disponibilizando aulas de japonês aos estudantes. O curso é ofertado pelo Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem), programa da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) para o ensino de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) em escolas públicas estaduais.

Atualmente, mais de 30 estudantes do colégio cursam as aulas de língua japonesa, ofertadas em contraturno duas vezes por semana. “Considerando os relatos dos estudantes, a procura se dá devido a um primeiro contato a partir das mídias televisivas e digitais como animes, mangás e doramas. Há aqueles que usam o idioma para comunicar-se com falantes nativos, outros porque têm vínculos familiares com o Japão”, explicou o coordenador do Celem/CEP, Gilson Rodrigo Woginski.

“Acreditamos que essa oferta reflete os objetivos do Celem de ampliar a formação dos estudantes para melhorar o acesso ao mundo do trabalho e às informações e seu horizonte cultural, valorizando a diversidade étnica que marca a história paranaense”, acrescentou.

Ao todo, mais de 300 alunos estão matriculados em quatro cursos ofertados pelo Celem no CEP – alemão, espanhol, francês e japonês. O colégio atende cerca de 3 mil estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Também há a oferta de Ensino Técnico Integrado ao Médio e Ensino Técnico Subsequente.

Aula de japonês de graça em Curitiba

O Celem/CEP tem inscrições abertas até o dia 6 de julho para os cursos de alemão, espanhol, francês e japonês, todos do nível 1. Gratuitas e presenciais, as aulas ocorrerão no segundo semestre letivo de 2025. Interessados em se inscrever devem preencher o formulário on-line.

Os cursos de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) e de Língua Brasileira de Sinais (Libras) são destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino, matriculados no Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, num total de pelo menos 70% das vagas.

A oferta de vagas é estendida aos professores e funcionários em efetivo exercício de suas funções nas instituições de ensino da rede pública estadual de ensino, Seed e Núcleo Regional de Educação, num total de até 10% das vagas, e também à comunidade, com até 20% das vagas.

O curso de Português para Falantes de Outras Línguas – PFOL será destinado, preferencialmente, a estudantes estrangeiros ou a migrantes de retorno, regularmente matriculados na rede estadual de ensino do Paraná, que não possuem nível de proficiência suficiente em Língua Portuguesa para a realização das atividades escolares.

No Colégio Estadual do Paraná, a oferta de cursos de línguas estrangeiras existe desde os anos 1970, quando foi criado o Centro de Línguas (Celi-CEP). A iniciativa pioneira da escola inspirou a criação, em 1986, do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem) da Seed-PR, disponibilizado em todo o Estado.

Hoje, o Celem funciona em 259 instituições públicas de ensino, distribuídas em 155 municípios paranaenses. A iniciativa atende mais de 13 mil estudantes em aulas de alemão, espanhol, francês, italiano, japonês, mandarim, polonês e ucraniano, cuja oferta varia conforme a escola e a região. O Celem também contempla cursos de Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL) e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

“A oferta de cursos de línguas gratuitos e acessíveis é uma oportunidade que o governo do Estado disponibiliza aos estudantes de escolas públicas que, muitas vezes, não teriam condições de fazer um curso particular para aprender um novo idioma. Mais do que isso, aprender uma nova língua representa a abertura de inúmeras possibilidades pessoais e profissionais, em um horizonte totalmente novo para os nossos estudantes”, comentou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

Os cursos do Celem têm extensão de até seis níveis ou semestres, com duração de 75 horas-aula semestrais e carga horária semanal de quatro horas-aula. Os concluintes dos cursos recebem certificado de conclusão para cada nível. No caso dos estudantes matriculados na rede estadual de educação do Paraná, além da certificação, o registro da conclusão do curso também passa a constar no histórico escolar.

Para mais informações e orientações sobre vagas e inscrições, estudantes devem acessar o site do Celem.