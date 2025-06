Embraer fecha acordo para venda de 110 aviões E175 para a aérea SkyWest

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A gigante brasileira da aviação Embraer anunciou nesta quarta-feira (18) que recebeu a confirmação de um pedido de 60 aeronaves E175 da SkyWest Airlines, que inclui ainda os direitos de compra de mais 50 jatos.

A encomenda feita está avaliada em US$ 3,6 bilhões (R$ 19,78 bilhões), seguindo o preço de tabela, de acordo com a fabricante brasileira. A companhia confirmou que o pedido será incluído na carteira de encomendas do segundo trimestre.

Segundo a Embraer, a entrega dos aviões está programada para 2027. “Estamos felizes em continuar nossa relação de longa data com a SkyWest Airlines graças a este pedido importante. O avião E175 é a pedra angular da aviação regional na América do Norte”, declarou Arjan Meijer, presidente-executivo da divisão de aviação comercial da Embraer, no Salão de Bourget, principal evento aeroespacial do mundo .

Com uma frota de 263 aeronaves e uma carteira de pedidos de 16 jatos, a SkyWest Airlines é a maior proprietária e operadora de E-Jets do mundo, afirmou a Embraer. A aérea detém 263 aviões do modelo E175.

Na segunda-feira (16), a Embraer havia anunciado que acertou a venda de mais 11 aviões cargueiros KC-390 para a Força Aérea Portuguesa (FAP), em uma negociação estimada em quase 830 milhões de euros (R$ 5,2 bilhões).

Airbus na disputa

A Embraer também está na disputa para vender jatos Embraer E2 para a AirAsia, maior companhia aérea de baixo custo da Ásia.

Segundo a empresa asiática, ela avalia o modelo e o Airbus A220 para um pedido de 100 aeronaves. Porém, o presidente-executivo da controladora da AirAsia, Tony Fernandes, descartou um anúncio nesta semana.

O executivo também afirmou nesta quarta-feira que a empresa está em negociações para comprar de 50 a 70 Airbus A321XLR nos próximos um a três meses, mas que a primeira prioridade é concluir a reestruturação do grupo.