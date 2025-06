Inscrições abertas para natação e hidroginástica da UTFPR

As inscrições para as turmas de natação e hidroginástica do segundo semestre de 2025 no Departamento de Educação Física (DEFIS) da UTFPR Curitiba, estão abertas. O período de inscrições para servidores e estudantes já passou, mas no dia 24 deste mês é o dia para o público geral participar. O cadastro deve ser feito online, pelo site da FUNTEF-PR, sempre a partir das 9h da manhã de cada dia.



As atividades começam no dia 11 de agosto e vão até 12 de dezembro de 2025. Apenas maiores de 18 anos podem participar.

Para se inscrever é necessário acessar o site de eventos da FUNTEF-PR , clique em “Serviços” e selecione a turma desejada. Preencha seus dados, anexe a documentação e aguarde a liberação do boleto para pagamento.

Valores (por semestre):

Natação/Hidroginástica (2x por semana): R$ 487,00 por semestre.

Natação/Hidroginástica (3x por semana): R$ 546,00 por semestre.

Natação/Hidroginástica para Maiores de 60 anos (2x por semana): R$ 243,00 por semestre.

Natação/Hidroginástica para Maiores de 60 anos (3x por semana): R$ 273,00 por semestre.

Atestado médico (clínico geral ou dermatologista) é obrigatório no primeiro dia de aula. Estão programadas turmas especiais A17 (medo de água) e I18 (idosos +60 anos). Para mais informações, ligue para (41) 3310-4613 ou envie um e-mail para secretariacafisutf@gmail.com.