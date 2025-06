Cervejaria em Curitiba tem festa junina com hambúrguer de pinhão e chope de paçoca

A partir das 14 horas deste sábado (21), a Joy Project Brewing, cervejaria em Curitiba, realiza a “Festa Joylina”, celebração típica junina que reúne cardápio inusitado e atrações para toda a família.

O evento, que ocupa o bar da cervejaria, localizada no bairro Xaxim, será marcado por várias novidades, como o Hambúrguer de Pinhão (R$ 34), composto por pão brioche, maionese, hambúrguer bovino (130g), pinhão, queijo provolone, bacon e agrião; e o lançamento limitado da “Glass Destroyer”, uma Russian Imperial Stout do estilo Paçoca Delight Cream Stout, feita com paçoca e doce de leite, com teor alcoólico de 12% e IBU 5.

Há também o rótulo inédito, “Shark Coast”, uma West Coast IPA, que se caracteriza por amargor seco e notas cítricas. O rótulo tem teor alcoólico 6,8% e IBU 60. E a “Full of Nine Hours”, uma New England IPA, que conta com aromas de manga e laranja doce, com teor alcoólico de 7,4% e IBU 35.

Festa Junina em cervejaria em Curitiba tem música ao vivo

Na programação musical do arraiá cervejeiro, discotecagem com Kiko Mello e apresentação da banda Wild Jack. Formado por Rafael Dored (vocal), Luis Otávio (guitarra), Eduardo Godarth (baixo) e Tiago Borges (bateria), o grupo aposta em um repertório repleto de sucessos do AC/DC, Led Zeppelin e Black Sabbath, assim como grandes clássicos do rock dos anos 70.

Mais de 10 torneiras de chopes artesanais e gastronomia

Referência na cena cervejeira, a Joy Project Brewing promove um arraiá com 15 torneiras de chope artesanal. Destaque para os rótulos “Green Line”, uma homenagem à Linha Verde, que consiste em uma American Ipa com teor alcoólico de 7,0% e IBU 60; a “Frozen Explosion”, uma American Blond Ale com aromas marcantes de frutas amarelas e notas cítricas suaves, com teor alcoólico de 4,5% e IBU 30; e a “Learn to Fly”, uma New England IPA com frutas amarelas maduras, como abacaxi, maracujá e pêssego; entre outras.

A Festa Joynina também contará com outras opções gastronômicas no cardápio, como o Barbecue Bacon (R$ 34), com pão brioche, hambúrguer bovino (120g), cebola caramelizada na chapa, queijo cheddar, molho barbecue, bacon, molho da casa e fritas; o Feeling Burger (R$ 32), com pão brioche, hambúrguer bovino (120g), cebola na chapa, cheddar, molho da casa e fritas. Para os vegetarianos, a dica é o Veggier Burger (R$ 28), com hambúrguer vegetal, cebola na chapa, pão brioche, cheddar, molho da casa e fritas.

Já entre as porções, destaque para a de torresmo de Barriga de Torresmo (R$ 34); a de Iscas de Tilápia (R$ 38); a de Mini Pasteis de queijo e carne (R$ 15); entre outros.

A Joy Project Brewing fica localizada na Avenida Linha Verde, 15847, próximo ao Park Shopping Boulevard. Mais informações pelos telefones (41) 3434-5821 e (41) 99948-6215.

Serviço – Festa Joylina na Joy Project Brewing

Data : 21 de março

: 21 de março Horário : das 14h às 23h

: das 14h às 23h Endereço : Av. Linha Verde, 15847, próximo ao Park Shopping Boulevard

: Av. Linha Verde, 15847, próximo ao Park Shopping Boulevard Entrada Gratuita

Pet Friendly

Site oficial: https://loja.joyproject.com.br/