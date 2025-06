Oficina em Curitiba ensina a transformar saco de pão em embalagem de presente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca pensou em dar uma segunda vida para aquele saco de pão esquecido na gaveta? Na próxima segunda-feira (23), o Liceu de Ofícios Criativos, em Curitiba, oferece uma oficina de Scrapbook que promete transformar esse material simples em uma embalagem de presente.

A criatividade também ganha espaço no dia seguinte (24), quando a artesã Cris Baruffi compartilha seus conhecimentos em Pintura e Arte Sustentável. Na oficina, os participantes aprenderão a criar uma caixa de MDF com textura de jeans, usando materiais que muitas vezes acabariam no lixo.

Para essa aula, os alunos precisam levar materiais: caixa de MDF com tampa lisa (25x18x8 cm), um jeans velho (com bolso), tesoura para tecido, elementos decorativos como botões e pedrinhas, além de materiais para pintura como pincéis, tintas e gel de cabelo transparente sem álcool.

O futuro do artesanato também está em pauta no dia 26 de junho, com o workshop “Artesanato 4.0 – O futuro do ateliê“. Guto Zenedin, especialista em Cibersegurança, jornalista, consultor em tecnologia e pós-graduado em Inteligência Artificial, vai mostrar como usar a tecnologia a favor da criatividade artesanal. Para esta aula, basta levar o notebook pessoal.

Em clima de festa junina, todas as oficinas de junho terminam com uma mesa colaborativa de quitutes típicos. Os participantes estão convidados a levar um prato doce ou salgado para compartilhar ao final das atividades.

Cursos gratuitos para artesãos em Curitiba

Os cursos são voltados para artesãos e produtores criativos interessados em aprimorar as habilidades e empreender no setor. Cada inscrito pode participar de até cinco cursos por mês, com limite de uma falta mensal.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Liceu. Caso as vagas estejam esgotadas, os interessados podem entrar na Lista de Espera.

Serviço

Local: Liceu de Ofícios Criativos – Rua Mateus Leme, 22 – São Francisco, Curitiba – PR

Estacionamento: Convênio com o Estacionamento da Ordem (Rua Treze de Maio, 635) por R$ 12,00 (período de 4 horas)

Contato: WhatsApp (41) 3250-7710 ou pelo site oficial