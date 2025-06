Cidade da Grande Curitiba abre PSS para professor de Educação Infantil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), publicou um edital para contratar professores de Educação Básica (Educação Infantil 40h) por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS). O documento foi publicado no Diário Oficial na quarta-feira (18).

As inscrições são gratuitas e começam na próxima segunda-feira (23), seguindo até o dia 4 de julho. Os interessados podem fazer o cadastro pelo site ou de forma presencial. A contratação temporária de profissionais da área de educação ocorre pela urgência da demanda dos CMEI’s.

De acordo com o edital, será ofertada uma vaga para Professor de Educação Básica (Educação Infantil 40h) e, também, cadastro reserva. O salário é de R$ 4.012,98 para trabalhar no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). É necessário ter habilitação mínima com curso de Magistério ou Graduação em Pedagogia.

O processo será composto por análise de títulos, em caráter eliminatório e classificatório. As etapas foram determinadas da seguinte forma:

Inscrições: 23 de junho a 04 de julho (online ou presencial);

Análise de prova de títulos e documentos solicitados em edital: 07 de julho a 08 de julho;

Resultado provisório da prova de títulos: 10 de julho;

Devolutiva dos recursos quanto ao resultado provisório da prova de títulos: 16 de julho;

Resultado final: 18 de julho.

Inscrições para PSS em Campo Magro

Para as inscrições na modalidade presencial, o candidato deverá comparecer no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, localizado no Bloco 2 na Rodovia Gumercindo Boza, n°20.823, Km 20, Centro, Campo Magro. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para inscrições via internet, o candidato deverá enviar toda a documentação exigida no edital, em formato digitalizado em PDF, para o e-mail protocolo@campomagro.pr.gov.br, até às 23h59 do dia 04 de julho.