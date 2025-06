Influencer é preso por dirigir carro de luxo sem placas e sem CNH

Um influenciador digital foi parar na delegacia após ser pego pela Polícia Militar do Paraná polícia circulando nas ruas com um carro de luxo sem placas, na noite desta quinta-feira (19), em Curitiba. Durante uma operação de fiscalização de trânsito realizada pelo BPTran no bairro Bigorrilho, um veículo Porsche foi abordado após ser flagrado circulando sem as placas de identificação.

O condutor demorou a parar após o comando da equipe policial, que utilizava sirenes para sinalizar a parada. Na abordagem foram encontradas as placas do veículo. O motorista, que não possui carteira de habilitação, admitiu ter retirado a identificação do veículo para circular sem ser identificado, alegando medo da exposição devido à sua profissão como influenciador digital.

A PM não divulgou o nome do influenciador digital que era o condutor do veículo. Mas, no Instagram Giovani Brandi, de 19 anos, dono do perfil @giobrandii, se pronunciou sobre o caso. Segundo ele, a retirada das placas foi feita para a gravação de um único vídeo, dando a volta na quadra. Mas a Polícia chegou bem na hora.

Sobre o fato de não ter CNH ele afirmou que perdeu o direito de dirigir quando tomou uma multa quando ainda tinha apenas a permissão para dirigir. Ele foi encaminhado para a delegacia especializada em furtos e roubos de veículos, por adulteração e supressão de sinais identificadores do veículo.

Ainda no seu perfil, o criador de conteúdo disse que já está com o carro de volta e em processo de regularização de sua CNH.