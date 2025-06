Donos reconhecem problemas após Vigilância fechar açougue em Curitiba

A defesa do açougue fechado pela Vigilância Sanitária, no bairro Boqueirão em Curitiba, afirmou que o estabelecimento “reconhece as inconformidades identificadas pela fiscalização” durante ação realizada no início dessa semana. Apesar disso, a nota afirma que os proprietários afirmam “com veemência que não houve qualquer ação deliberada que colocasse em risco a saúde pública ou a segurança dos consumidores”.

O local foi fechado na última quarta-feira (18), mas uma semana antes o açougue, que fica dentro de um mercado, já havia sido vistoriado pela Vigilância Sanitária. Após a inspeção, foram emitidos autos de infração e determinada a interdição do açougue do local. No entanto, a proprietária manteve o funcionamento do setor, desobedecendo a ordem.

Na segunda vez, a proprietária foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema penitenciário. Devido ao risco à saúde pública, toda a mercadoria foi apreendida. No total, foram recolhidos 49 quilos de carne, 133 hambúrgueres, 36 unidades de empanados de frango, 32 empanados de outro tipo e outros produtos diversos.

Em nota, a defesa da mulher afirma que: “Todas as exigências técnicas e legais da Vigilância Sanitária foram integralmente atendidas, com a imediata implementação de medidas corretivas e a conclusão das adequações necessárias. Neste momento, aguardamos apenas a formalização da liberação pelos órgãos competentes para retomarmos nossas atividades em plena conformidade com as normas vigentes.

O estabelecimento reafirma seu compromisso com a excelência operacional e com a absoluta transparência perante autoridades e clientes”. O documento esclarece ainda que “a proprietária encontra-se em liberdade, o que atesta a ausência de elementos para medidas restritivas mais graves”.