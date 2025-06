Graves acidentes na BR-277 deixam morto e feridos na região de Curitiba

A BR-277, uma das principais rodovias do Paraná, registrou graves acidentes nas últimas horas na região de Curitiba. No primeiro, na noite de quinta, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. Um caminhão colidiu na traseira de um automóvel de cor preta, no km 69.



O condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e o passageiro foi encaminhado ao PS Cajuru com lesões graves. O condutor do caminhão não teve ferimentos, realizou o teste do bafômetro que deu negativo. Segundo apurou a RPC, o motorista relatou às autoridades que não viu o carro no momento da colisão e foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

Batida de frente

O outro acidente foi por volta das 5h30, já na manhã desta sexta. Um Fusca que trafegava no sentido São José dos Pinhais invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro que estava na pista sentido Curitiba.

Este acidente foi próximo ao Shopping Jardim das Américas. O condutor do Fusca ficou ferido e foi encaminhado para o hospital, já os ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos.