Mega-Sena 2878: apostas do Paraná passam perto de prêmio milionário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O concurso 2878 da Mega-Sena sorteou no sábado (21) o prêmio acumulado de R$ 130 milhões. Com o resultado, apenas uma aposta acertou os seis números e garantiu sozinha a bolada de R$ 127.048.366,05. O jogo vitorioso foi feito em Matozinhos, Minas Gerais.

Já no Paraná, alguns jogadores ficaram perto do prêmio principal e garantiram uma grana acertando cinco números. Três apostas no estado paranaense vão levar R$ 75.238,28.

Os paranaenses vitoriosos fizeram os jogos em Cascavel, Mallet e Ibiporã. Confira abaixo o detalhamentos das apostas.

Resultado Mega-Sena 2878

Os números sorteados na Mega-Sena 2878 foram: 15, 16, 43, 46, 47 e 51.

Detalhes das apostas ganhadoras no Paraná:

CIDADE UNIDADE LOTÉRICA RAZÃO SOCIAL QUANTIDADE NÚMEROS APOSTADOS CANAL DE VENDAS TEIMOSINHA TIPO DE APOSTA COTAS PRÊMIO CASCAVEL/PR LOTERICTA SAO PAULO LOTERICA SAO PAULO LTDA . ME 6 Fisico Não Simples 1 R$75.238,28 IBIPORA/PR LOTERICA IBIPORA CASA LOTERICA SEMPREBOM LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$75.238,28 MALLET/PR SIDOSKI LOTERIAS SIDOSKI LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$75.238,28 Tabela: Loterias Caixa

Quando acontece o próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será do concurso 2879, que será realizado na terça-feira (24), a partir das 20 horas no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 3.500.000,00.

A Mega-Sena é o jogo de loteria mais famoso e com os maiores prêmios do Brasil, administrado pela Caixa Econômica Federal. Criada em 1996, ela oferece aos apostadores a chance de ganhar milhões de reais com apenas uma aposta.

Em cada concurso, são sorteados seis números. Ganha o prêmio principal, chamado de “sena”, quem acerta os seis números sorteados. Também há prêmios menores para quem acerta cinco números (a “quina”) e quatro números (a “quadra”).

Caso nenhum apostador consiga acertar os seis números, a Mega-Sena acumula no jogo seguinte e o prêmio fica mais alto.