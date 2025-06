Parque da região de Curitiba ganha playground em formato de avião para crianças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O parquinho infantil do Parque das Águas, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ganhou um novo atrativo. Na primeira quinzena de junho, o Espaço Boulevard inaugurou um playground em formato de avião, com escadas, escorregadores e outros acessórios acoplados.

O brinquedo é destinado exclusivamente a crianças de zero a 12 anos e estimula a interação entre elas em diferentes atividades. Para utilizarem o espaço, os pequenos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis.

A ampliação do parquinho faz parte dos investimentos da prefeitura em ações que promovam qualidade de vida. Além do novo brinquedo, também foram instaladas opções inclusivas, acessíveis para crianças com deficiência.

Preservação é responsabilidade de todos

Para garantir a conservação dos novos equipamentos, a prefeitura pede o uso responsável do espaço. Os brinquedos inclusivos exigem cuidados específicos, pois são projetados para crianças com mobilidade reduzida ou que utilizam cadeira de rodas. Placas informativas orientam o uso adequado e reforçam que vandalizar o patrimônio público é crime.

Em caso de danos, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo WhatsApp no número (41) 98707-5000. Já denúncias de vandalismo devem ser feitas à Polícia Militar (190) ou à Guarda Municipal (153).

Serviço

Espaço Boulevard

Horário: todos os dias das 6h às 21h00

Local: Estrada Ecológica de Pinhais, nº 12, no Parque das Águas, em Pinhais