Shopping da região de Curitiba tem exposição grátis da Hello Kitty

Ícone atemporal da cultura pop e queridinha de várias gerações, a Hello Kitty está fazendo a festa no Shopping São José, localizado em São José dos Pinhais, região de Curitiba. A exposição gratuita “Hello Kitty Parade” fica aberta ao público até 6 de julho, com 12 esculturas da personagem mais famosa da Sanrio customizadas por artistas brasileiros. A mostra está montada no Piso L1, na Praça de Eventos.

A programação vai além das esculturas. A piazada de 4 a 12 anos pode participar de oficinas de pintura em gesso dos personagens Hello Kitty e Keroppi. As atividades rolam de domingo a sexta, das 14h às 21h, e aos sábados, das 10h às 21h30. Para participar de graça, é só resgatar um cupom no aplicativo do shopping. Só fique ligado: as vagas são limitadas.

“A Hello Kitty representa muito mais que uma personagem, ela carrega um valor afetivo único para diferentes idades. Por isso, essa exposição tem um potencial enorme de conexão com o público. Estamos felizes em trazer uma experiência tão lúdica e inclusiva para a nossa comunidade”, afirma Giovana Camargo Neves, Coordenadora de Marketing do Shopping São José.

Quem é a Hello Kitty?

Nascida em 1974 pelas mãos da Sanrio, a Hello Kitty é um verdadeiro fenômeno que atravessa gerações e conquista toda a família. A personagem, conhecida por valores como amizade e otimismo, virou referência na cultura pop e no mercado de licenciamento.

A gatinha sem boca (essa é só para os antigos mesmo!) está espalhada pelo mundo inteiro em uma infinidade de produtos, experiências imersivas e campanhas promocionais inovadoras, além de parcerias com marcas de moda e lifestyle.

A Hello Kitty Parade acontece até o dia 06 de julho no Shopping São José, localizado na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais.