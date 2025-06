Parque de Curitiba já foi clube particular e hoje tem atrações pra todos os públicos

Localizado entre os bairros Ganchinho e Umbará, o Parque Municipal Lago Azul oferece aos curitibanos diversas opções de lazer ao ar livre. Com 128.500 metros quadrados de área, o espaço conta com churrasqueiras, trilhas e áreas para a prática de esportes. Uma grande curiosidade deste local é que em meados dos anos 80 ali existia um clube particular.

Entre os principais destaques do espaço está o mirante com vista para o lago que dá nome ao local. O lago é resultado do represamento do Rio Ponta Grossa, obra realizada ainda na década de 1960, e que hoje compõe a paisagem natural do parque.

Com cerca de um quilômetro de extensão, a trilha que acompanha as margens do lago é aberta e margeada por bosque, sendo ideal para quem busca fazer caminhadas leves ou corridas. Durante o trajeto no deck de madeira, há bancos para quem deseja repousar e aproveitar a paisagem.

Além das belezas naturais, o Parque Lago Azul oferece estruturas voltadas ao lazer urbano. São nove churrasqueiras disponíveis ao público, uma lanchonete com opções de alimentação rápida, academia ao ar livre, sanitários, bicicletário e estacionamento. O parque também abriga um módulo da Guarda Municipal.

Para as crianças, há um parquinho infantil com diversos brinquedos e o chamado Parque de Troncos, uma área com estruturas de madeira próprias para a diversão. Também é possível encontrar canchas esportivas para a prática de futebol, vôlei e outras atividades físicas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Curitiba. Foto: Reprodução/Prefeitura de Curitiba. Foto: Reprodução/Prefeitura de Curitiba.

Parque era clube particular até o fim dos anos 80

Antes de se tornar um parque público, a área foi uma propriedade particular da família Luiza-Ângelo Segalla. Por décadas, o terreno abrigou um moinho de milho, usado como fonte de sustento familiar. O represamento do lago, que hoje embeleza o local, era essencial para a fabricação de fubá.

No fim dos anos 1980, a propriedade passou a funcionar como clube de partículas. O atrativo era alvo de famílias que buscavam pescar ou fazer piqueniques próximos à natureza.

A transformação do terreno em parque municipal aconteceu em 2008. Antes da inauguração, as antigas construções foram restauradas. Hoje, os visitantes podem conhecer a antiga casa de madeira, que servia como sede da propriedade e atualmente funciona como um bistrô. Também foram preservados o moinho original e construído um caramanchão que permanece ao lado da residência.

Serviço

Parque Municipal Lago Azul

Endereço: rua Colomba Merlin, nº 831, no bairro Umbará, em Curitiba

Horário: das 6h às 20h, diariamente

Acesso via transporte público: pelas linhas Ganchinho ou Umbará no Terminal do Pinheirinho. Desembarque na esquina com a Rua Colomba Merlin.