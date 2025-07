Localizado na Rua Itupava, o Sheep Gastrobar é um espaço ideal para encontros entre amigos e famílias

Sabor que encanta e carinho que acolhe traduzem a proposta do Sheep Gastrobar, localizado na charmosa Rua Itupava, um dos polos gastronômicos mais tradicionais de Curitiba. Combinando boa comida e ambiente elegante, o espaço se consolida como uma das opções mais completas da cidade, sendo ideal para casais, grupos de amigos, famílias com crianças e eventos corporativos.

Sheep Gastrobar

Com decoração exclusiva e três ambientes distintos, o Sheep oferece uma experiência gastronômica em Curitiba que vai além do cardápio; é uma jornada de sabores, sensações e afetos. A casa se destaca pelo clima sofisticado, atendimento cuidadoso e pela curadoria musical que valoriza apresentações acústicas ao vivo, mantendo o conforto da conversa.

Outro diferencial é o espaço kids, que garante diversão segura para os pequenos enquanto os adultos aproveitam. O ambiente também é pet friendly, acolhendo famílias com animais de estimação.

Gastronomia para todos os gostos

O cardápio é um convite ao prazer de comer bem. As escolhas variam entre entradas, porções, pizzas, saladas, massas, hambúrgueres, carnes e sobremesas, todas preparadas com ingredientes de qualidade. Há desde tábuas de frios e mini pastéis até pratos mais elaborados como a picanha e o mignon no espeto. A feijoada servida aos sábados também é um dos atrativos para os clientes.

Para acompanhar, a carta de drinks equilibra clássicos — como Moscow Mule, Negroni, Aperol Spritz e Dry Martini — com criações autorais, como o Sheep Fire (com Fireball, suco de maracujá, xarope de açúcar e gelo). O espaço ainda conta com uma variedade de bebidas, que inclui cervejas, chopes, whiskies, gins e caipirinhas.

Espaço para momentos especiais

O Sheep se posiciona como um gastrobar ideal para diferentes ocasiões, de aniversários, jantares de formaturas e encontros familiares a lançamentos de produtos e marcas. Com infraestrutura versátil, o espaço é uma escolha estratégica para eventos privados e corporativos, abrangendo até ações de networking e ativações empresariais.

Serviço Sheep Gastrobar

Rua Itupava, 1130 – Alto da XV, Curitiba/PR

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 17h.

WhatsApp para reservas: (41) 99799-0888

Instagram: @sheepgastrobar