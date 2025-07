Parques estaduais tem programação especial neste domingo

Para aprimorar a conexão da população com o meio ambiente, o Instituto Água e Terra (IAT) promove neste domingo (20) uma nova edição da programação “Um Dia no Parque”. Com o tema “Protegendo o que nos conecta”, a agenda busca mobilizar moradores e turistas para visitarem Unidades de Conservação (UCs) próximas, incentivando assim o uso sustentável, a educação ambiental e o lazer consciente.

As atividades especiais estão previstas em seis dos 28 parques estaduais paranaenses abertos à visitação: Serra da Baitaca, Monge, Mata São Francisco, Pico do Marumbi, Vila Velha e Vila Rica do Espírito Santo. Com a exceção do Parque Vila Velha, todas as atrações serão gratuitas.

Serra da Baitaca

O Parque Estadual Serra da Baitaca, entre Piraquara e Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, abrigará uma série de atividades educativas. A partir das 9 horas, os visitantes podem se encontrar na base do IAT dentro do complexo para ações de conscientização sobre o papel das UCs e a importância do recolhimento do lixo. Haverá também a distribuição de material informativo sobre os parques paranaenses, além de um jogo de dominó temático sobre algumas das UCs do Estado.

Já a campanha educativa “Sou amigo da fauna do Parque” promove atividades com imagens e descrições da fauna nativa da região em que os visitantes poderão se conhecer e se identificar com os animais conforme a personalidade de cada um.

O acesso à UC é feito via Quatro Barras. Partindo do trevo do Atuba, em Curitiba, siga pela BR-116, sentido São Paulo, até o trevo de Quatro Barras à direita, seguindo as placas que indicam Borda do Campo e Morro do Anhangava. Chegando ao centro da cidade há uma praça (referência Avenida das Pedreiras). É preciso seguir o trecho asfaltado até o trailer do IAT à direita. Há funcionários 24 horas para recepção e cadastro de visitantes.

Por ônibus, é possível pegar o Curitiba – Quatro Barras no terminal do Guadalupe (centro de Curitiba), descer no terminal de Quatro Barras e embarcar no circular até a Borda do Campo, descendo no ponto final.

Parque Estadual do Monge

Também na região da Capital, o Parque Estadual do Monge, na Lapa, promove um passeio de bicicleta em um trecho de 4 quilômetros dentro da UC, a partir das 9 horas. Já às 14 horas ocorre apresentação de um grupo de capoeira, ambas as atividades realizadas com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária da Lapa (Acial). Paralelamente, haverá ações de coleta de lixo nas trilhas do parque com o apoio de voluntários.

O acesso à UC é pela Rodovia do Xisto BR-476 e, no perímetro urbano da Lapa, pela Avenida Getúlio Vargas.

Mata São Francisco

Na região Norte, o Parque Estadual Mata São Francisco, entre Cornélio Procópio e Santa Mariana, terá uma programação bem variada. Das 8h às 17h, ocorrerão ações de educação ambiental ministradas por entidades como o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Meio Ambiente (IPEVS), o Batalhão da Polícia Ambiental, a Sanepar, a ONG Vida Verde, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e o Serviço Social do Comércio (Sesc). Paralelamente, ocorrerá uma exposição sobre viveiros florestais.

Além disso, a agenda conta com recreação infantil a partir das 9h, além de apresentações, caminhada matinal e aulas ao ar livre de alongamento, yoga e zumba.

A UC fica às margens da BR-369, no km 79, entre os municípios de Cornélio Procópio e Santa Mariana, na região Norte do Paraná. O parque está aberto das 8h às 17h.

Pico do Marumbi

As atividades do Parque Estadual Pico do Marumbi, entre Quatro Barras, Piraquara e Morretes, irão proporcionar aos visitantes a contemplação da natureza. A partir das 5h, os frequentadores poderão partir da base do IAT Prainhas para participar de um passeio autoguiado de observação de pássaros, além de caminhadas por trilhas e pelo Caminho Histórico de Itupava.

Ao longo de todo o dia, o Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo), a Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC/SEEC e a Rumo Logística passarão informações sobre segurança e educação ambiental, direto da base do IAT Marumbi no parque.

É recomendado que os visitantes tragam binóculo ou câmera fotográfica, agasalhos, calçados confortáveis e robustos, além de água e alimento. A identificação pessoal e preenchimento do cadastro são obrigatórios para a entrada no parque.

A principal forma de acesso ao parque é por trem, que sai diariamente, às 8h15, da Rodoferroviária de Curitiba, e leva duas horas para chegar até o parque, em Morretes. De carro, é possível seguir pela BR-116 e entrar na Estrada da Graciosa (PR-410), seguindo até o vilarejo de Porto de Cima (PR-411) e chegando no receptivo do IAT de Prainhas. Este trajeto também pode ser feito pela BR-277, virando na PR-408 (acesso a Morretes), seguindo pela PR-411 chegando no receptivo do IAT de Prainhas.

Vila Velha

Os atrativos do Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, estarão disponíveis a partir das 9h para agitar os visitantes. As atividades incluem belezas naturais como a Trilha Arenitos Unimed, as Furnas e a Lagoa Dourada, atrações de turismo de aventura como tirolesa, arvorismo e cicloturismo, além de opções gastronômicas. Os ingressos custam R$ 69, e podem ser comprados no site do Parque.

O acesso ao parque é feito pela Rodovia BR-376. Existem duas linhas de ônibus que passam em frente ao Parque, que são operacionalizadas pelas empresas Princesa dos Campos (partindo de Curitiba) e pela Viação Campos Gerais (partindo de Ponta Grossa).

Vila Rica do Espírito Santo

Para fechar a programação, o Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, em Fênix, no Centro-Oeste do Estado, promoverá um passeio de bicicleta, a partir das 9 horas, com duração aproximada de duas horas. Como a atividade será guiada, é necessário fazer uma inscrição prévia informando nome, idade e cidade pelo telefone (41) 9-9554-1971. A PR-082 dá acesso direto à cidade de Fênix, onde a UC está instalada.