Novo viaduto de Curitiba recebe vigas que pesam 610 toneladas

A ligação entre Curitiba e Pinhais está prestes a ganhar um upgrade e tanto. O novo viaduto que vai conectar a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, à Rodovia João Leopoldo Jacomel está a todo vapor, com várias frentes de trabalho acontecendo ao mesmo tempo. Um dos destaques atuais é a produção das vigas longarinas – aquelas estruturas gigantes de concreto e aço que vão sustentar duas novas pontes sobre o Rio Atuba.

Estamos falando de verdadeiros colossos da engenharia: cada uma dessas vigas tem aproximadamente 33 metros de comprimento, 20 metros cúbicos de concreto e pesa mais de 50 toneladas! No total, as 12 peças juntas vão chegar a impressionantes 610,5 toneladas.

Mas como fazer peças tão grandes sem atrapalhar ainda mais o já complicado trânsito da região? A solução foi a produção das peças a cerca de 1 km do canteiro principal, em uma área específica da empresa contratada. Assim, o impacto no fluxo de veículos é bem menor.

“A fabricação das vigas longarinas é uma etapa estratégica da obra, realizada em área externa ao canteiro, o que permite que sejam feitas sem interrupção dos outros trabalhos nas pontes e também sem impactos para o trânsito”, explica a engenheira fiscal da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), Marina Solek, ao site da Prefeitura.

Enquanto algumas vigas já estão com a concretagem finalizada, outras ainda passam pelo processo de armação das ferragens ou pelo sistema de protensão, que dá mais resistência à estrutura. A previsão é que todas fiquem prontas em cerca de três meses, mas o clima pode alterar esse cronograma.

E não para por aí! Simultaneamente, equipes trabalham na fundação das duas pontes sobre o Rio Atuba e preparam a pavimentação das marginais nos dois sentidos.

O novo viaduto vai ser uma estrutura impressionante: 155 metros de extensão, 25 metros de largura e três faixas de rolamento em cada sentido. O projeto inclui uma rotatória estendida que vai substituir o atual semáforo de cinco tempos, eliminando aquele nó que envolve a Avenida Victor Ferreira do Amaral, a Rodovia João Leopoldo Jacomel e ruas laterais como a Brasílio de Lara e Paulo Kissula.

“A substituição do semáforo pela rotatória vai contribuir para reduzir conflitos viários e garantir fluidez no trânsito”, destaca Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de obras públicas.

Além do viaduto e das pontes, o projeto traz um pacote completo de melhorias: requalificação de vias, novos pavimentos, calçadas, iluminação pública e drenagem. “É uma obra metropolitana, que vai promover mobilidade urbana sustentável e inovadora além e elevar a infraestrutura dos bairros o que assegura maior qualidade de vida às pessoas”, reforça Jamur.

A obra faz parte do Lote 4, Pacotes 3 e 4, do projeto Novo Inter 2, um dos investimentos mais importantes em mobilidade urbana na capital paranaense. O valor do investimento é de R$ 68.797.559,49 e a previsão é que tudo fique pronto em 18 meses a partir da ordem de serviço, assinada em 28 de março.

O Novo Inter 2 vai beneficiar diariamente 181 mil passageiros. As obras acontecem em várias regiões de Curitiba, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e gerenciadas pela Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag). O financiamento vem do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Prefeitura de Curitiba.