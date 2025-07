Criança com autismo é amarrada em banheiro de escola na RMC

Uma professora foi presa após uma denúncia revelar que ela é suspeita de ter amarrado uma criança de quatro anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no banheiro de uma escola infantil particular. A prisão ocorreu na segunda-feira (07), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe recebeu uma denúncia anônima de maus-tratos e, junto com o Conselho Tutelar, foi até a escola Shanduca – Berçário e Pré Escola. Ao chegarem, confirmaram que a denúncia era verdadeira. A criança estava amarrada pelos punhos e pela cintura, em uma cadeira, dentro de um banheiro da instituição.

Conforme a Polícia Civil do Paraná, a professora, que não teve seu nome divulgado, foi presa em flagrante. Uma pedagoga responsável pelo aluno também foi autuada.

Segundo a corporação, outros funcionários da escola serão ouvidos e podem ser indiciados por omissão.

O que diz a família

Em nota, a advogada que representa a família da criança, Daniely Mulinari, afirma que a conduta dos funcionários revela não apenas omissão, mas a participação direta na violação de direitos fundamentais, configurando crime de tortura, agravado por ter sido cometido contra uma criança com deficiência sob responsabilidade institucional.

“Ressalta-se que a criança estudava em período integral e, conforme os relatos e provas recebidas, passava praticamente o dia todo trancado dentro do banheiro da escola, amarrado, fora de qualquer ambiente pedagógico. Isso configura uma clara restrição de liberdade, imposta de forma ilegal, desumana e sistemática”, afirma a advogada.

Segundo Mulinari, a família busca que todos os envolvidos, por ação ou omissão, sejam responsabilizados pelos crimes praticados contra a criança.

O que diz a escola

Pelas redes sociais, a diretora da escola Shanduca – Berçário e Pré Escola, Danieli Zimermann, afirma que abomina a atitude da professora e ressalta que o caso ocorreu durante o seu afastamento por causa de um atestado médico.

Danieli ainda reforça que a denúncia é grave e séria e, por isso, a escola está tomando todas as providências cabíveis.

“Para quem me conhece, sabe o quanto mantemos a integridade da escola, bem como o bem estar das crianças, inclusive promovendo o bem estar a todo momento de cada uma delas”, afirma a diretora no post.