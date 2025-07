Obra da Ponte de Guaratuba tem 65% concluída. Assista ao vídeo!

A obra da Ponte de Guaratuba, no litoral paranaense, alcançou um marco importante em sua construção: 65% de execução, conforme divulgado no boletim de obras de junho. O progresso foi observado no trecho estaiado, que abrigará as imponentes torres com estaios de sustentação entre as pistas.

Um dos destaques recentes foi a finalização das aduelas de partida nos apoios 4 e 5, elementos cruciais para a formação das torres principais. A infraestrutura e a mesoestrutura das torres do trecho estaiado já estão concluídas, marcando um avanço significativo no projeto.

Na baía, 54 das 64 estacas previstas já foram concretadas, sinalizando que esta etapa está próxima da conclusão. O trecho estaiado conta com 20 estacas finalizadas, enquanto o trecho pré-moldado já possui 34.

A fabricação de vigas longarinas pré-moldadas também avançou, com 105 estruturas produzidas e 88 já posicionadas nas travessas. Além disso, metade das lajes do tabuleiro no trecho pré-moldado foi concluída, totalizando 10 de 20 previstas.

Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, ressalta o progresso: “Chegamos a um marco importante na construção da Ponte de Guaratuba: já alcançamos 65% de execução das obras, com avanços bem importantes em todas as etapas”.

Acessos alterados na região

A ponte, que se estenderá por 3,07 km na rodovia PR-412, contará com acessos tanto do lado de Matinhos quanto de Guaratuba. Em junho, os trabalhos de contenção, drenagem, terraplenagem e pavimentação continuaram em ambos os lados.

Como será a nova Ponte de Guaratuba?

Com mais de 1.200 metros de extensão, a estrutura terá quatro faixas de tráfego, faixas de segurança, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. O investimento estimado é de R$ 400 milhões, e o progresso pode ser acompanhado em tempo real através do site oficial do projeto.

Atualmente, mais de 650 trabalhadores atuam no canteiro durante o dia, com cerca de 100 operando à noite, acelerando o processo de construção da ponte.

