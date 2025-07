Véio da Havan visita cidade ao lado de Curitiba em busca da 200ª loja

O empresário Luciano Hang continua sua saga para chegar à loja de número 200 da Havan no Brasil. Nesta semana, na última quinta-feira (17), o polêmico “Véio da Havan” pousou com seu helicóptero particular numa grande área localizada na cidade de Almirante Tamandaré, região metropolitana, para averiguar o que deverá ser a 15ª na Grande Curitiba e a 34ª no Paraná.

O próprio empresário e sua equipe compartilharam a busca por terrenos no perfil oficial de Hang no Instagram. “Estou passando por várias cidades em busca de novas oportunidades para levar ainda mais megalojas e empregos pelo país. Hoje estive em Fortaleza (CE), Vitória (ES) e Curitiba (PR). Em 2026 completamos 40 anos de história e nossa meta é chegar a 200 megalojas e contar com mais de 25 mil colaboradores em todo o país”, disse.

Ainda segundo Hang, “o Brasil tem cidades incríveis que merecem uma Havan e é por isso que estamos fazendo essas visitas, analisando cada possibilidade com muito carinho. Um abraço do Véio da Havan”! No vídeo publicado por Hang, ele cumprimenta funcionários de uma empresa que fica ao lado de um grande e vago terreno na Rodovia dos Minérios, principal via de acesso da região.

terreno que pode receber a próxima Havan no Paraná. Foto: Reprodução

Atualmente está em construção uma megaloja da Havan na cidade de Paranaguá. No mesmo local será erguido um Centro Comercial, com mercado e outros tipos de comércio.