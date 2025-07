Bairro de Curitiba fica sem água nesta terça-feira por causa de obra!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (22), a Sanepar realiza obras na rua Heitor Baggio Vidal para interligar uma nova rede ao sistema de distribuição de água. Durante a execução do serviço, moradores do Bairro Alto podem enfrentar interrupções no abastecimento.

A intervenção começa às 8h. A normalização do fornecimento está prevista para o período da noite. Para esta semana, não há outras obras programadas previamente que exijam paralisações superiores a quatro horas.

Como ter água durante esse período?

A Sanepar alerta que imóveis sem caixa d’água serão os mais impactados. Conforme as normas da ABNT, cada residência deve contar com um reservatório mínimo de 500 litros, o suficiente para abastecer a casa por até 24 horas.

Para não ficar sem água, a recomendação é priorizar o uso da água tratada para alimentação e higiene pessoal, evitar desperdícios e adiar atividades que exijam alto consumo, como lavar carros ou calçadas.

Ainda sem água mesmo após o fim da obra? Reclame!

Em caso de problemas, os moradores devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Sanepar, pelo telefone 0800 200 0115 , disponível 24h por dia, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula.

Também é possível acompanhar informações atualizadas sobre o abastecimento pelo aplicativo Sanepar Mobile ou pelo site oficial da companhia.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉