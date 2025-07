Falha em adutora pode deixar 16 bairros de Curitiba sem água neste sábado (26)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na noite de sexta-feira (25), uma adutora de grande porte rompeu no bairro Cajuru, em Curitiba. A tubulação, com 50 centímetros de diâmetro, provocou um grande vazamento e mobilizou equipes da Sanepar na madrugada deste sábado (26). No entanto, ao longo deste sábado, bairros de Curitiba ainda podem sofrer com falta de água.

A manutenção emergencial foi concluída neste sábado, mas o rompimento afetou o fornecimento de água em diversas regiões da cidade. Apesar do conserto da adutora e da retomada do funcionamento do sistema, a Sanepar alerta que ainda podem ocorrer situações de baixa pressão ou desabastecimento temporário durante o dia.

Segundo a companhia, os bairros que podem ser afetados são: Centro, Água Verde, Batel, Rebouças, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Tarumã, Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Cristo Rei e Prado Velho.

Sanepar recomenda economia de água

Para que o sistema se recupere mais rápido, a Sanepar orienta que a água seja usada apenas para alimentação e higiene pessoal. Atividades como lavar calçadas, carros, fachadas ou regar plantas devem ser adiadas.

A companhia lembra que cada imóvel deve contar com caixa-d’água suficiente para pelo menos 24 horas de consumo. A recomendação é de um reservatório com capacidade mínima de 500 litros. Imóveis sem caixa-d’água em conformidade com a norma da ABNT podem ficar sem abastecimento.

Ainda sem água em Curitiba? Reclame!

A Sanepar orienta que, em caso de problemas, os moradores entrem em contato pelos canais de atendimento. O suporte funciona 24 horas pelo telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115, e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo aplicativo Sanepar Mobile. Ao registrar uma reclamação, é recomendado ter em mãos a conta de água ou o número de matrícula do imóvel.