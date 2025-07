Feira de Inverno da Praça Osório é prorrogada após abaixo-assinado

A Feira da Praça Osório, um dos destaques do Festival Inverno Curitiba, foi prorrogada e agora vai até 27 de julho. O Instituto Municipal de Turismo (IMT) recebeu um abaixo-assinado dos visitantes pedindo a prorrogação do funcionamento da feira, que terminaria neste domingo (20).

A decisão de estender o funcionamento também levou em conta os dias de chuva que impactaram a visitação e as vendas no mês de julho.

Com a prorrogação, curitibanos e turistas terão mais tempo para explorar as 66 barracas da feira, que oferecem diversos produtos. São 25 dedicadas à gastronomia, com opções como quentão, pinhão, pastel e comidas típicas de diversas regiões e países. Para os amantes do artesanato, 26 barracas apresentam itens temáticos de inverno, artigos de decoração, presentes, roupas e acessórios.

Horários da Feira na Praça Osório

A Feira de Inverno na Praça Osório funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h. Aos domingos, o horário é das 14h às 20h.

No último dia da feira, 27 de julho, que coincidirá com o evento Domingo no Centro, a Feira de Inverno terá um horário diferente, das 9h às 16h.

Feira da Praça Santos Andrade acaba neste domingo

A Feira Especial de Inverno da Praça Santos Andrade vai manter o cronograma inicial e terminar neste domingo (20). Com seis barracas, divididas igualmente entre artesanato e gastronomia, a feira da Santos Andrade funciona de segunda a sábado, 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30.