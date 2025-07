Katy Perry em Curitiba: novo setor abre após alta procura de ingressos

A cantora desembarca em Curitiba com a inédita The Lifetimes Tour, no dia 16 de setembro, com show na Arena da Baixada. A apresentação, que já é um sucesso de vendas, ganha agora um novo setor: a Cadeira Superior, que já está disponível para compra. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Livepass ou diretamente na bilheteria oficial, localizada no próprio estádio. O show na capital paranaense é apresentado pelo Santander Brasil e conta com a Budweiser como cerveja oficial e é realizado pela MOVE Concerts e RW7 Production & Entertainment.

Além de Curitiba, a cantora se apresenta em Brasília, no dia 19 de setembro, sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha.

+ Leia mais Terraço do Cine Passeio vira sala de cinema com exibição de clássicos de 1990

Considerada uma das maiores estrelas da música pop na atualidade, Katy Perry também foi confirmada como headliner do The Town, que acontece em São Paulo, no dia 14 de setembro, domingo.

“Quando digo que vou ao Brasil, não estou falando só do Rio e de São Paulo! Mal posso esperar para ver vocês em breve na The Lifetimes Tour, Brasília e Curitiba! Vai ser uma festa!”, comenta Katy.

SERVIÇO – KATY PERRY EM CURITIBA

Quando: 16 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Onde: Arena da Baixada (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba – PR)

Horários: abertura dos portões às 17h e show às 21h

Vendas em: www.livepass.com.br//katyperry/

Limitações: 6 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas.

Bilheteria (sem taxa de serviço):

Onde: Loja Oficial do Athletico (R. Buenos Aires, 1270 – Água Verde, Curitiba)

Funcionamento:

Terça a Sábado – das 10h às 17h

Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Ingressos: os ingressos variam de R$ 212,50 a R$ R$ 2.500,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA PIT A R$ 675,00 R$ 1.350,00 PIT B R$ 675,00 R$ 1.350,00 PISTA PREMIUM R$ 435,00 R$ 870,00 PISTA R$ 212,50 R$ 425,00 CADEIRA INFERIOR R$ 310,00 R$ 620,00 CADEIRA SUPERIOR R$ 212,50 R$ 425,00 VIP LIGGA ARENA R$ 430,00 R$ 860,00 PACOTE VIP 1 R$ 1.825,00 R$ 2.500,00 PACOTE VIP 2 R$ 987,50 R$ 1.200,00

(*) Sujeito à disponibilidade.

Pacotes VIP:

Pacote VIP 1: LIFETIMES FRONT OF STAGE PACKAGE

Inteira: R$2.500,00

Meia-entrada: R$1.825,00

1 ingresso para o setor PIT, com direito a entrada antecipada ao local do show;

* 1 vale-bebida, que pode ser trocado por uma bebida alcoólica ou não alcoólica nos pontos de venda;

1 item exclusivo de merchandising VIP da Katy Perry;

1 crachá VIP com cordão;

* Acesso antecipado à loja oficial de merchandising da turnê, antes da abertura geral dos portões;

** Benefícios no local, como check-in VIP, entrada exclusiva, equipe de apoio dedicada e fila VIP para entrada no local antes da abertura geral dos portões.

* Resgatável apenas antes da abertura geral dos portões;

** Antes da abertura geral dos portões.

Pacote VIP 2: KATYCAT EARLY ENTRY GA PACKAGE

Inteira: R$1.200,00

Meia-entrada: R$987,50

1 ingresso para o setor Pista, com direito a entrada antecipada ao local do show;

1 item exclusivo de merchandising VIP da Katy Perry;

1 crachá VIP com cordão;

* Benefícios no local, como check-in VIP, equipe de apoio dedicada e fila VIP para entrada no local antes da abertura geral dos portões.

* Antes da abertura geral dos portões.

(*) Sujeito à disponibilidade

Descritivos legais dos Pacotes VIP:

Os pacotes estão disponíveis para todas as idades. Menores de 16 (dezesseis) anos devem estar acompanhados pelos pais e/ou responsável legal. Todos os compradores de pacotes serão contatados de 3 a 5 dias antes da data do evento com o cronograma, local de check-in, horário e instruções para retirada dos itens inclusos no pacote. Essas informações serão enviadas pelo e-mail vip@superfan.live para o endereço de e-mail ou número de telefone fornecido no momento da compra. Se você não tiver recebido essas informações até 3 dias antes do show, entre em contato pelo e-mail vip@superfan.live.

Os itens de merchandise inclusos no pacote estarão disponíveis para retirada no local do evento, no dia do show, no ponto de check-in VIP designado (ou outro local indicado). Todos os itens de merchandise devem ser retirados presencialmente no dia do show e não serão enviados por correio caso você não realize o check-in. Se for necessário alterar o nome da pessoa participante do pacote VIP, entre em contato com vip@superfan.live dentro de 10 dias após a compra do ingresso.

Para o Pacote VIP “Lifetimes Front of the Stage”, o vale-bebida poderá ser trocado por bebida alcóolica exclusivamente por pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, sendo expressamente proibido o acesso e o consumo de bebida alcoólica por pessoa menor de 18 (dezoito) anos, os quais deverão, obrigatoriamente, trocar o vale-bebida por uma opção não alcoólica.

Você deve levar um documento de identidade com foto válido que corresponda ao nome do comprador do pedido. Convidados que não apresentarem um documento com foto correspondente ao nome do comprador serão recusados. Pode ser necessário assinar um termo de autorização e isenção de responsabilidade.

Ao adquirir um pacote, você consente em ser fotografado no evento. Essas imagens podem aparecer em um álbum coletivo visível para outros participantes. Algumas fotos podem ser compartilhadas pela Superfan, pelo fotógrafo e/ou pelo artista para fins promocionais.

Eventos, datas, local do evento, itens inclusos, merchandise, programas de pacote e benefícios podem variar conforme o mercado e estão sujeitos a alterações e cancelamentos a qualquer momento.

Todas as vendas são finais. Não serão permitidos reembolsos, trocas, revendas ou transferências, porém, em caso de cancelamento da compra, permanecerá a regra estabelecida no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Todos os elementos do pacote serão invalidados se forem revendidos ou transferidos. Atenção: esta oferta não é válida caso o ingresso tenha sido comprado via revenda.

A participação parcial em um evento de um ou mais dias não é elegível a reembolso.

O artista, promotor da turnê, empresa de ingressos, local do evento e demais partes envolvidas reservam-se o direito de vender itens adicionais não listados atualmente, incluindo, mas não se limitando a ingressos avulsos ou pacotes adicionais, a seu critério exclusivo.

O artista, a turnê, o promotor, a empresa de ingressos, o local do evento ou qualquer outra parte afiliada não se responsabilizam por informações desatualizadas ou incorretas fornecidas pelo comprador no momento da compra, que possam resultar na não entrega do produto.

Se você tiver necessidades de acessibilidade, envie um e-mail para vip@superfan.live assim que realizar seu pedido, e faremos o possível para atender às suas necessidades de acordo com a disponibilidade no local.

Ao adquirir este pacote, você consente em receber comunicações promocionais e de marketing por e-mail e SMS da Superfan. Você pode cancelar o recebimento dessas mensagens a qualquer momento.

Siga a Superfan no Instagram: @wearesuper.co

Condições de parcelamento:

Clientes Santander podem parcelar em até 9 vezes (6 vezes sem juros e de 7 a 9 vezes com juros).

Portadores de outros cartões podem parcelar em até 6 vezes (3 vezes sem juros e de 4 a 6 vezes com juros).

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Realização: MOVE Concerts e RW7 Production & Entertainment