Terraço do Cine Passeio vira sala de cinema com exibição de clássicos de 1990

Para os nostálgicos de plantão, o Cine Passeio, no Centro de Curitiba, realizará uma programação especial para toda a família a partir desta quinta-feira (17). A atração contará com a exibição gratuita de filmes que marcaram as décadas de 1980 e 1990.

Conforme anunciado, as sessões acontecerão no terraço de quinta (17) a domingo (20), às 18h30. Entre os quatro longas de sucesso confirmados estão “Curtindo a Vida Adoidado” (1986) e “Babe o Porquinho Atrapalhado” (1995). (Confira a programação c0mpleta no fim da matéria)

Os ingressos começam a ser distribuídos uma hora antes de cada sessão. Caso chova, a programação no terraço será cancelada.

Programação completa do Cine Passeio

Quinta-feira (17)

Mary Poppins (EUA, 1964, 139 Minutos)

Dirigido por Robert Stevenson

Sexta-feira (18)

Curtindo a Vida Adoidado (EUA, 1986, 102 Minutos)

Dirigido por John Hughes

Sábado (19)

Conta Comigo (EUA, 1986, 88 Minutos)

Dirigido por Rob Reiner

Domingo (20)

Babe o Porquinho Atrapalhado (EUA, 1995, 91 Minutos)

Dirigido por Chris Noonan