Caçamba do Bem venda móveis coorporativos em bazar

O Bazar Caçamba do Bem acaba de receber um lote de móveis de escritório com 330 peças, resultado do encerramento de atividades de uma empresa. Para continuar provendo a economia circular, o projeto realiza nesta quarta (16), quinta (17) e sexta (18) um bazar com itens selecionados, em bom estado, a partir de R$ 100,00 a unidade (+ frete sob consulta).

Para o Caçamba do Bem é certo que o descarte de alguns é a oportunidade de outros, consequentemente, o encerramento das atividades de uma empresa pode transformar o antigo mobiliário em possibilidade para formação de novas empresa.

Entre os itens disponíveis:

Armários grandes 2 portas – a partir de R$180

Armários pequenos com 2 portas – a partir de R$150

Gaveteiros – a partir de R$ 100

Mesas em L (inclusive de diretoria) – a partir de R$150

Cadeiras com e sem braços (com rodinhas ou fixas) – a partir de R$100

Puffs, móveis auxiliares e peças de apoio – a partir de R$100

A iniciativa reforça a essência do projeto criado pela designer de interiores Marília Bender Almeida, que propõe novas narrativas para os resíduos da construção civil e do mobiliário urbano. “Nosso objetivo é valorizar o que ainda tem uso. “Nosso objetivo é valorizar o que ainda tem uso e mostrar que mobiliário de qualidade pode e deve ter uma segunda chance”, afirma Marília Bender Almeida, designer de interiores e fundadora do projeto.

Por estarem alocados em espaço particular, as vendas serão feitas exclusivamente pelo WhatsApp do Caçamba do Bem (41) 99870-0206, com envio de vídeos, imagens e medidas, durante os dias 16, 17 e 18 de julho e em horário comercial das 9h às 18h. Não haverá atendimento presencial ou showroom na venda desse material.

Essa ação dialoga diretamente com os princípios da economia circular, modelo que busca reduzir o desperdício e manter produtos em uso pelo maior tempo possível.

Segundo a Fundação Ellen MacArthur, aplicar a circularidade ao setor da construção e mobiliário pode reduzir em até 80% o volume de resíduos enviados aos aterros. No Brasil, a realidade é desafiadora: de acordo com a Abrecon, 70% do material da construção civil poderia ser reciclado ou reinserido.

Mais do que vender peças com ótimo custo-benefício, o Caçamba do Bem mostra que consumo consciente, arquitetura responsável e design acessível podem andar juntos. Com curadoria e valores abaixo do mercado, o projeto se consolida como um verdadeiro outlet da construção civil e do mobiliário urbano. Sustentabilidade se constrói com escolhas reais.

Sobre o projeto

Sob a curadoria da designer de interiores e fundadora do projeto, Marília Bender Almeida, o Caçamba do Bem busca não apenas transformar materiais descartados ou esquecidos em objetos de valor, mas também promover uma mudança de paradigma na construção civil para fortalecer um consumo mais consciente, acessível e circular.

O Caçamba do Bem reforça a importância da sustentabilidade na construção civil e inspira todos a desempenhar um papel ativo nessa transformação. “Acreditamos na capacidade da economia circular em transformar vidas e promover um futuro mais sustentável. Entendemos que precisamos pensar hoje no que buscamos no amanhã, por isso buscamos nos aproximar cada vez mais de marcas e pessoas do ramo que, assim como nós, entendem que o que aquilo que não serve mais para mim pode servir para outro. Assim, estamos batalhando para construir um novo jeito de construir, mais consciente e sustentável”, diz Marília.