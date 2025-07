Férias e entrada grátis provocam longas filas no MON, em Curitiba

O Museu Oscar Niemeyer (MON) registrou uma alta procura de visitantes nesta quarta-feira (16), resultando em longas filas e um tempo de espera de aproximadamente 40 minutos para o acesso. A intensa movimentação é comum nas quartas-feiras, dia em que a entrada no museu é gratuita, além do período de férias escolares.

O MON conta com uma diversificada programação de exposições, oferecendo aos visitantes diversas experiências artísticas e culturais. Atualmente há uma oficina de desenhos disponíveis durante as férias.

+ Leia mais: Praça “nova” em Curitiba passa por correção após entrega de obra

Entre as mostras em cartaz, destacam-se:

Afeganistão: Tapetes de Paz e Guerra – Em exibição até 10 de agosto de 2025.

– Em exibição até 10 de agosto de 2025. Re-selvagem: Eva Jospin – Em exibição até 10 de agosto de 2025.

– Em exibição até 10 de agosto de 2025. Teia à toa: Barrão – Em exibição até 30 de novembro de 2025.

– Em exibição até 30 de novembro de 2025. Veemente: Gabriel de la Mora – Em exibição até 16 de novembro de 2025.

– Em exibição até 16 de novembro de 2025. Miguel Bakun: O Olhar de uma Coleção – Em exibição até 10 de agosto de 2025.

– Em exibição até 10 de agosto de 2025. Eterno Feminino: Teca Sandrini – Em exibição até 26 de outubro de 2025.

Além dessas, o museu apresenta exposições de longa duração que podem ser visitadas:

Pátio das Esculturas

Espaço Niemeyer

Trilhos e Traços: Poty 100 anos

MON sem Paredes: Artistas Conquistam os Jardins do MON

Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses

Colonialismo – Terceira Edição

África: Expressões Artísticas de um Continente

O Mundo Mágico dos Ningyos

Foto: Rafael Maia / Colaboração

Para os visitantes que desejam planejar sua ida em outros dias e para evitar as filas, o MON oferece ingressos que podem ser adquiridos online (via Pix ou cartão de crédito) ou diretamente na bilheteria do museu (com pagamentos em dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou vale-cultura). O valor do ingresso inteiro é de R$ 36,00, e a meia-entrada custa R$ 18,00.

>>> TAMO JUNTO COM A FEPE: Hoje é um dia especial. Parte da renda obtida com a venda da versão impressa da Tribuna vai para a FEPE. Você também pode ajudar. Clique aqui, conheça o trabalho deles e veja como participar!

A meia-entrada é concedida a estudantes, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (e um acompanhante), titulares da ID Jovem, pessoas com câncer, profissionais da saúde do Paraná e mesários, mediante apresentação de documento comprobatório.

A gratuidade, além das quartas-feiras, é estendida a menores de 12 anos, maiores de 60 anos, museólogos e estudantes de museologia, grupos de alunos do ensino público com visitas agendadas, guias de turismo acompanhados de grupos, jornalistas, taxistas credenciados à URBS, membros da Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná (APAP) e membros do International Council of Museums (ICOM), todos com a devida comprovação.

Em dias de grande afluxo, a venda e retirada de ingressos podem ser encerradas antes do horário de fechamento para assegurar o conforto e a segurança do público. Recomenda-se programar a visita para os primeiros horários (próximos às 10h) ou entre meio-dia e 13h, períodos em que o fluxo de público tende a ser menor. Terças, quintas e sextas-feiras são geralmente os dias com menor movimento.

Para mais informações sobre as exposições e o agendamento de visitas, os interessados podem acessar o site oficial do museu.