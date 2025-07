Praça “nova” em Curitiba passa por correção após entrega de obra

Localizada no bairro Uberaba, as obras na Praça Luiz Carlos Saroli foram iniciadas pela prefeitura de Curitiba em abril de 2024, com previsão de entrega para o mês de outubro do mesmo ano. Inaugurada recentemente, porém, novas reformas já foram feitas no local para readequar o espaço.

Situada em frente ao Centro de Esporte e Lazer (CEL) Caio Júnior, a praça conta com quadras poliesportivas, campo de futebol, pista de caminhada e corrida, espaço de ginástica com equipamentos e brinquedos para crianças.

A mais recente intervenção ocorreu no cercamento do parquinho infantil, utilizado principalmente por crianças de 2 a 6 anos. A cerca, que inicialmente estava posicionada próxima ao início de um dos “caminhos” internos da praça, precisou ser removida e reposicionada.

A Tribuna do Paraná acompanhou a situação em dois momentos diferentes e registrou as mudanças realizadas entre os dias 30 de junho e 10 de julho. Confira o antes e depois da nova mudança a seguir:

Praça no dia 30 de junho. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Praça no dia 10 de julho. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Morador da região, Pedro Cazzarotto acompanhou a movimentação. “Agora, nessas últimas duas semanas aconteceu essa mudança na cerca e na posição dos brinquedos”, relatou. Para ele, a situação evidencia uma falta de planejamento: “Que seja uma lição”, completou.

E aí, prefeitura?!

Procurado pela reportagem, o Departamento de Parques e Praças, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informou que a cerca era antiga e, por isso, foi removida. As obras ainda estão em andamento, com previsão de conclusão até o fim de julho. “As mudanças que estão sendo feitas são para deixar o parquinho e os brinquedos mais atrativos para as crianças”, informou a nota enviada à Tribuna.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Pista de corridas ao lado

Além da reforma na área infantil, moradores apontam preocupação com o trânsito ao redor da praça, especialmente nas imediações do parquinho de brinquedos infantis. Somente em junho deste ano, três pedidos de sinalização foram registrados na Central 156.

O cruzamento entre as ruas Francisco Castellano e Frei Francisco Mont’Alverne concentra diversos pontos cegos por conta do relevo acidentado da região. Também na Francisco Castellano, veículos, especialmente carros e ônibus, descem em alta velocidade no sentido da Rua Senador Roberto Glaser, o que aumenta o risco de acidentes.

Pista de corrida ao lado da pracinha com brinquedos para as crianças é um PERIGO! Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Em resposta à Tribuna, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) informou que, como os pedidos são recentes, ainda estão sendo analisados pela equipe da Superintendência de Trânsito (Setran). “Todos os pedidos serão respondidos e, se necessário, faremos um reforço na sinalização do local”, afirmou o órgão.

Veja mais imagens da praça após as mudanças

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

