A Praça Luiz Carlos Saroli, no bairro Uberaba, em Curitiba, está passando por uma grande reforma. A prefeitura iniciou as obras em abril e tem a projeção de entrega para o mês de outubro. O custo total ultrapassa R$ 1,5 milhão.

Localizado na esquina das ruas Francisco Castellano e Senador Roberto Glaser, o local tinha quadras poliesportivas, campos de futebol, pista de caminhada e corrida, espaço de ginástica com equipamentos e brinquedos para crianças. Tapumes e uma grande placa informam o custo da obra e tempo de conclusão para 01/10/2024.

Quanto às reformas, a Tribuna do Paraná questionou a prefeitura de Curitiba desde o começo da semana, mas não teve resposta até a publicação da reportagem sobre o que de fato será feito de novidade por ali.

Inaugurado em 2016, o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Uberaba, mudou de nome após a morte do técnico Caio Júnior, no acidente aéreo da Chapecoense, em novembro do mesmo ano do início do CEL. O nome do treinador era Luiz Carlos Saroli, nascido em Cascavel, na região oeste, em 1965.

Caio Junior, ícone do Futebol!

Caio teve toda sua carreira voltada ao futebol e por onde passou ganhou títulos. Como jogador, começou nas divisões de base do Cascavel; tornou-se profissional no Grêmio, jogou em Portugal pelo Estrela Amadora e pelo Vitória de Guimarães, e retornou ao Brasil com destaque em 1997, ao Paraná Clube, time que voltou como treinador e ajudou na campanha da equipe ao conseguir a vaga para a Libertadores da América de 2007.

Como treinador, também teve passagens por Cianorte, Gama, Juventude, Londrina, Palmeiras, Goiás, Flamengo, Visse Kobe (Japão), Al Gharafa (Catar), Botafogo, Grêmio, Al Jazira (Emirados Árabes), Bahia e Vitória. Em 25 de junho de 2016, foi contratado pela Chapecoense, time que levou à final da Copa Sul-Americana. O avião que levava a equipe para disputar o primeiro jogo contra o Atlético Nacional na Colômbia caiu, deixando 71 mortos e provocando uma das maiores tragédias da história do esporte mundial.

Manda pra Tribuna!

