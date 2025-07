Natal da Disney em Curitiba: veja como participar do elenco

As inscrições para as audições do espetáculo “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível“, que acontece em Curitiba, estão abertas até a próxima quinta-feira (31). Podem participar maiores de 18 anos com experiência profissional como cantor ou bailarino. O processo de inscrição é totalmente on-line.

As audições presenciais ocorrem entre os dias 4 e 6 de agosto em Curitiba e, de 12 a 14 de agosto, em São Paulo. A seleção final será realizada no dia 15 de agosto, também na capital paulista. No momento da inscrição, é necessário enviar as seguintes informações:

Cantores : dados pessoais, medidas corporais, faixa etária de aparência, experiência e formação, informações vocais (tipo de voz, tessitura vocal, estilos), portfólio em vídeo e fotos;

: dados pessoais, medidas corporais, faixa etária de aparência, experiência e formação, informações vocais (tipo de voz, tessitura vocal, estilos), portfólio em vídeo e fotos; Bailarinos: dados pessoais, medidas corporais, experiência e formação, informações de dança (ballet, jazz, dança contemporânea, etc) e fotos.

Curitiba será a primeira cidade brasileira a receber o Natal da Disney. As apresentações estão marcadas para acontecer duas vezes por dia de 16 a 23 de dezembro, no Parque Barigui. O espetáculo principal será realizado dentro do Centro de Eventos Positivo, com ingressos pagos.

Além da seleção de elenco para o espetáculo da Disney, a Fundação Cultural de Curitiba também abriu credenciamento para contratação de artistas e técnicos que atuam nas produções natalinas da Prefeitura.

Apresentação promete espetáculo em ponto turístico da capital

Com mais de 30 artistas em cena, o show terá participação de Mickey, Minnie e outros personagens clássicos da Disney, além de cenários grandiosos, trilha sonora original, figurinos especiais e uma narrativa que valoriza mensagens de esperança, união e celebração.

O evento também contará com duas experiências gratuitas no Parque Barigui. Na península do lago, haverá sessões do Cinema Disney ao Ar Livre, com exibições de conteúdos especiais do Disney+. O público poderá ainda visitar as Ativações Temáticas Disney, espaços sensoriais e instagramáveis que prometem momentos mágicos de interação com o universo Disney.

Natal de Curitiba 2025

O Disney Celebra: Um Natal Inesquecível será um dos grandes destaques do Natal de Curitiba 2025, a maior programação natalina e de fim de ano do Brasil. A edição anterior reuniu 2,2 milhões de pessoas e movimentou quase R$ 400 milhões na economia local.

Neste ano, a programação começa no dia 25 de novembro e terá 43 dias de atrações, com espetáculos até 23 de dezembro e decoração até 6 de janeiro de 2026. Ao todo, mais de 150 apresentações compõem o calendário, entre produções da Prefeitura, patrocinadores e iniciativas privadas.