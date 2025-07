Mistério da caixa revelado! Curitiba receberá espétaculo de Natal inédito da Disney

Pela primeira vez no Brasil, a Disney realizará um espetáculo oficial de Natal em Curitiba. A capital paranaense foi a primeira cidade escolhida do país para sediar o evento inédito. Em dezembro de 2025, o público curitibano e visitantes poderão viver a magia de Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, uma experiência original que integra a maior programação natalina já realizada no país.

Para marcar o anúncio da atração da Disney uma caixa de presentes gigante, toda verde, com um laço vermelho e uma placa que diz “Entrega especial para Curitiba” foi colocada no Parque Barigui, na manhã de quinta-feira (10). Antes mesmo da estreia do presente oficial para a cidade, a caixa da Disney chamou a atenção de quem passou pelo local.

“O Natal é um período em que Curitiba se transforma. A cidade ganha outra energia, as pessoas vão às ruas, vivem os espaços públicos e compartilham esse clima com quem chega de fora. Ter a Disney como parte dessa história é especial, mas o que mais importa é ver Curitiba ocupada, vibrante e com cada vez mais gente vivendo o Natal do jeito que só a nossa cidade sabe fazer”, afirma o prefeito Eduardo Pimentel.

Disney Celebra: apresentações de Natal vão acontecer no Parque Barigui

As apresentações do espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível vão ocorrer no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. As datas dos shows em dezembro ainda serão anunciadas.

O espetáculo contará com mais de 30 artistas em cena, cenários grandiosos, figurinos especiais, trilha sonora original e uma narrativa criada especialmente para transmitir uma mensagem de esperança, união e celebração.

Além do espetáculo principal, o público poderá participar de duas experiências gratuitas no Parque Barigui. Na península do lago, próximo ao Centro de Eventos, haverá sessões do Cinema Disney ao Ar Livre, com exibições de conteúdos especiais do Disney+.

Crianças e adultos também poderão se encantar com as Ativações Temáticas Disney, espaços sensoriais e instagramáveis que serão criados no parque para proporcionar momentos de interação com o universo Disney, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo.

A realização do espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, em Curitiba, é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). As apresentações têm produção original da Disney Theatrical Group e da Disney Live Entertainment, com realização local da AirPromo, empresa responsável por viabilizar o projeto no Brasil.

Natal de Curitiba 2025

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível será um dos grandes destaques do Natal de Curitiba 2025. A abertura da edição deste ano ocorre no dia 25 de novembro.

Moradores e turistas poderão aproveitar 43 dias de atrações, com apresentações até 23 de dezembro e decoração até 6 de janeiro de 2026. Mais de 150 espetáculos formarão o calendário natalino deste ano.