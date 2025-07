Pizza de pudim, sagu e até pinhão: os sabores ousados por Curitiba

Quem não gosta de pizza, bom sujeito não é, diga-se de passagem. O prato de origem italiana se tornou mais brasileiro do que nunca nos últimos anos ao ganhar versões altamente criativas. Será que um italiano imaginaria uma pizza de pinhão?

Neste 10 de julho comemora-se o Dia Mundial da Pizza. A data teria sido escolhida por ser o dia em que a rainha da Itália Marguerita de Savoia teria provado pela primeira vez o prato, em 1889. Criado por um pizzaiolo de Nápoles, o recheio da pizza levava o nome da rainha como uma homenagem.

Desde então, o prato ganhou novos formatos, ingredientes e, principalmente, recheios. A Tribuna do Paraná separou uma lista de sabores diferentões que podem ser encontrados em pizzarias de Curitiba que são de dar água na boca.

Pizza de sagu, barreado e pinhão

Inaugurada em 1998, a Pizzaria Anos 30 oferece sabores de pizzas de dar inveja até mesmo nas pessoas mais criativas. Isso porque, a casa, conhecida pelo variado rodízio, vive recriando receitas tanto doce, quanto salgadas.

Conforme o estabelecimento, atualmente, entre os mais de 60 sabores oferecidos que despertam curiosidade, estão:

Barreado;

Sagu;

Pinhão;

Açaí;

Cuca de maçã;

A casa gosta da ideia de trabalhar com receitas que carreguem ingredientes facilmente encontrados na culinária do Paraná. A pizza de barreado, por exemplo, conta com todo o cuidado de preparo que o prato típico do litoral exige. São horas de cozimento para que a carne fique no ponto.

A pizza de pinhão surpreende com o toque regional e inconfundível em uma receita que, tradicionalmente, é acompanhado por ingredientes mais versáteis. A de sagu, nem se fale. É uma receita que trabalha o equilíbrio entre o salgado e o doce não tão convencional.

A pizzaria está localizada no bairro Água Verde e funciona de domingo a domingo, das 18h30 às 23h.

Pizza de sagu é uma das opções da pizzaria. Foto: Divulgação

Pizza de pudim

Em 2022, a Trip Pizza Express inovou o cardápio ao incluir um sabor para lá de inusitado: a pizza de pudim. A receita une o brigadeiro artesanal feito pela casa à massa. Para deixar tudo ainda mais doce, fatias de pudim são espalhadas pela pizza.

Segundo o estabelecimento, desde que o sabor passou a compor o cardápio, ela se tornou a campeã de vendas no local que está em funcionamento desde 2019. Além dela, o local também oferece outras receitas que despertam curiosidade, como a pizza de brownie e a de cupim.

A pizzaria está localizada no bairro Cabral e funciona de domingo a domingo, das 18h às 23h30.

Pizza de pudim dispensa apresentações. Divulgação

Pizza de whey

Não é só no sabor que a inovação está presente nas pizzas curitibanas. A Pizzaria Bodybuilder recriou a massa e transformou a receita em um alimento funcional.

Tudo isso através de uma massa exclusiva desenvolvida a partir de farinhas de baixo índice glicêmico, rica em proteínas e fibras. A ideia, segundo o estabelecimento, é promover saciedade, energia e bem-estar através dos ingredientes escolhidos.

Entre os sabores disponíveis no cardápio, estão:

Bodybuilder – peito de peru, frango, palmito, cream cheese e tomate;

– peito de peru, frango, palmito, cream cheese e tomate; Cavilha – frango, peperone, tomate e barbecue;

– frango, peperone, tomate e barbecue; Schlemm (Low Carb) – com peito de peru, brócolis e alho;

(Low Carb) – com peito de peru, brócolis e alho; Gessica Brun – de patinho, cheddar cremoso e doritos.

A pizzaria está localizada no bairro São Francisco e funciona de terça a domingo, das 18h às 22h45.

Foto: divulgação.

