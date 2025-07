Bar tradicional de Curitiba prepara festa de 4 dias para Dia do Rock

O rock é coisa séria para o The Bowie. O bar, conhecido pelo movimento de contracultura que provoca em Curitiba, preparou uma programação de quatro dias para celebrar o Dia Mundial do Rock.

De quinta (10) a domingo (13), o palco mais camaleônico da cidade recebe bandas que representam diferentes vertentes do gênero e o melhor: com shows gratuitos.

A celebração promete agitar o Alto da XV com uma seleção diversificada que atravessa décadas e estilos, mantendo viva a chama do rock curitibano. Do clássico ao alternativo, passando pelo punk, a programação foi pensada para agradar diferentes gerações de roqueiros.

Do punk ao indie, passando pelos reis do iê-iê-iê

Quinta, 10 – The Biritles

Não tem como começar uma festa dedicada ao rock’n’roll sem ser por eles: os garotos de Liverpool. Para homenageá-los, The Biritles traz os maiores e melhores sucessos para cantar de olhos fechados, e com muita emoção. Um especial Beatles que já é sucesso todas as quintas no The Bowie e agora ganha essa edição ainda mais especial.

Sexta, 11 – Mariatchis e Chinelada

Sexta é para incendiar. A noite começa com Mariatchis, e segue com a banda punk Chinelada, formada por quatro elementos importantes da cena underground curitibana: Oneide Diedrich (vocal – Pelebrói Não Sei), Rodrigo “Porco” (guitarra e backing vocals – Magaivers), Suspiro (baixo e backing vocals – Pelebrói Não Sei) e Ivan Rodrigues (bateria – Magaivers, Mordida, etc).

Sábado,12 – Banda Yolo

Banda Yolo mergulha na essência indie com um show cheio de clássicos: com um set list recheado com The Strokes, Arctic Monkeys, The Killers, Franz Ferdinand e Radiohead, fazem uma viagem nostálgica pelo melhor do rock alternativo do começo dos anos 2000.

Domingo, 13 – Relespública

Nomes incontornáveis do rock curitibano, a Relespública sobe ao palco para encerrar a festa em grande estilo. Com mais de 30 anos de estrada, a banda formada em 1989 se destacou no cenário nacional e é um orgulho da cena musical paranaense.

Misturando influências do rock britânico com a energia do rock nacional, o trio simboliza a resistência do gênero no sul do Brasil.

A data da apresentação da Reles celebra o Dia Mundial do Rock, em referência ao festival Live Aid, realizado em 13 de julho de 1985 — evento que uniu artistas como Queen e, claro, David Bowie, em shows simultâneos para arrecadar fundos para o combate à fome na Etiópia.

“Temos uma cena rica, autêntica, cheia de história — e ela merece palco”, afirma Felipe Alves, sócio do bar. “Nosso festival é gratuito, democrático e comprometido com o que o rock tem de mais genuíno: atitude e conteúdo”.

Serviço

The Bowie Burgers and Booze

Rua Marechal Deodoro, 2500 – bairro Alto da XV, Curitiba

Instagram: @thebowie.cwb

Entrada franca