Curitiba perde ícone cultural: Simon Magalhães morre aos 58 anos

Morreu, aos 58 anos, o multiartista Simon Magalhães. Reconhecido por sua voz potente e presença marcante nos palcos curitibanos, Simon deixa um legado inestimável para a cultura local e nacional.

Simon construiu uma carreira de mais de três décadas pautada pela representatividade e crítica social. Formado em Artes Cênicas, iniciou sua jornada artística nos anos 1990, destacando-se tanto no teatro quanto na música.

Seu talento foi reconhecido em 2009, quando recebeu o prêmio Gralha Azul de melhor atriz, uma das mais importantes honrarias do teatro paranaense. Além dos palcos, Simon também brilhou nas telas, participando do filme “Cafundó”, onde contracenou com o renomado ator Lázaro Ramos.

Mais do que um artista, Simon Magalhães era um símbolo de resistência e transformação pela arte. Sua atuação transcendia o entretenimento, sendo uma voz ativa na luta por igualdade e justiça social.

FCC lamentou a morte de Simon Magalhães

Em um post, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) lamentou profundamente o falecimento de Simon Magalhães. “À família, amigos, colegas de cena e a toda a comunidade artística, manifestamos nossa solidariedade neste momento de dor”, diz o comunicado.

