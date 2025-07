Rua da Música, entre a Pedreira e a Ópera de Arame, vai abrir ao público

Na sexta-feira (18) da próxima semana, será inaugurada a Rua da Música, novo espaço que conecta a Ópera de Arame à Pedreira Paulo Leminski. Voltada a turistas e moradores de Curitiba, a proposta une gastronomia, cultura e entretenimento em uma área com vista privilegiada.

O espaço contará com programação artística contínua, estúdio de gravação, mirante, área infantil, centros expositivos e ambientes de convivência. Cada restaurante instalado terá capacidade média para 70 pessoas sentadas. A iniciativa é da LIVEPARK, empresa da DC Set responsável pela revitalização do complexo há mais de uma década.

Opções gastronômicas

Ernesto Music Hall

Com atmosfera clássica inspirada no jazz e no R&B, o Ernesto Music Hall apresenta cardápio italiano e decoração com cortinas vermelhas, painéis monumentais, madeira envernizada e um piano ambientado no salão.

Assinado pelo Grupo Dudu Sperandio, o espaço tem capacidade para 50 pessoas e será inaugurado no dia 18 de julho.

Mustang Sally

Projeto do interior do restaurante. Imagem: André Henning Studio.

Com decoração vibrante e inspirada nos diners americanos, o Mustang Sally aposta na culinária tex-mex e no universo do rock’n’roll. A nova unidade, a quinta em Curitiba, terá capacidade para 80 pessoas, ombrelones externos e espaço instagramável. A inauguração será no dia 15 de julho.

Bar CanaBenta

Projeto do interior do bar. Imagem: André Henning Studio.

Clássico da boemia curitibana, o novo CanaBenta homenageia o samba e o pagode. O espaço traz luminárias feitas com pandeiros, ladrilhos hidráulicos, cobogós amarelos e grades de ferro, com cardápio assinado pelo chef Délio Canabrava. A casa terá capacidade para 70 pessoas.

Olaria

Depois do sucesso no Parque Barigui, o Olaria chega à Rua da Música com uma proposta leve, marcada por clima de fim de tarde e trilha de MPB. A arquitetura traz tons terrosos e ambientes abertos.

O cardápio inclui petiscos, toasts, pratos como atum selado com arroz negro e filet à parmegiana, além de opções como açaí. A casa funcionará de terça a domingo, das 11h às 19h.

Rosso Bar

Novidade inédita na capital, o Rosso Bar representa o espírito de festival com palco integrado, estrutura metálica aparente e tecidos esvoaçantes. O ambiente é voltado à música ao vivo.

Foto: Divulgação.

