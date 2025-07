Caixa de presentes misteriosa aparece no Parque Barigui, em Curitiba

Uma caixa de presentes gigante “brotou” na madrugada desta quinta-feira (10) no Parque Barigui, um dos mais tradicionais cartões postais de Curitiba. A caixa é verde, com um laço vermelho, e uma placa que diz “Entrega especial para Curitiba”. Ainda não se sabe qual é o presente do “benfeitor” misterioso, mas deve ter a ver com a programação de Natal na cidade.

Um olhar mais atento na embalagem dá pra perceber a silhueta do personagem Mickey Mouse, da Disney, o que pode ser uma pista sobre o presente. Também estão estampados alguns flocos de neve, deixando a impressão de que o presente mesmo chega nos próximos dias, ainda no inverno.

Seria uma atração nova para a cidade? Um parque? Uma festa? Mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas ou dias.