Curitiba em alerta do Inmet para declínio de temperatura – perigo potencial

Depois de dias de “veranico”, Curitiba volta a sentir o peso do inverno. A previsão do tempo aponta uma mudança brusca nas condições climáticas já a partir desta segunda-feira (28). Segundo o Simepar, uma nova massa de ar polar avança sobre o Paraná e derruba as temperaturas na capital, que pode registrar mínima de 4 °C nesta semana e chance de geada moderada.

Alerta ativo: declínio de temperatura em Curitiba

Apesar do aumento das buscas por “alerta amarelo de chuva intensa”, não há previsão de chuva forte para Curitiba neste início de semana. O alerta vigente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de cor amarela para declínio acentuado de temperatura, válido pelo menos até terça-feira (29). Esse tipo de alerta é emitido quando a temperatura sofre uma queda maior que 5 °C em menos de 24 horas.

Previsão do tempo explica virada em Curitiba

A transição brusca entre calor e frio nos últimos dias tem explicação: uma massa de ar polar que chega ao Sul do Brasil vinda da Argentina e do Uruguai. O fenômeno pode provocar formação de geada moderada em Curitiba e Região Metropolitana nas próximas madrugadas, especialmente em áreas mais afastadas do Centro.

Como se preparar para o frio em Curitiba?

Tire os casacos do armário: a semana será marcada por madrugadas geladas .

. Evite choques térmicos: proteja crianças e idosos.

Atenção redobrada para quem sai cedo de casa: o frio será mais intenso nas primeiras horas da manhã.

Até o momento, não há alerta de chuva intensa para Curitiba — mas o tempo seco pode agravar problemas respiratórios.

