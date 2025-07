De veranico a geada: nova massa de ar polar deixa Curitiba com risco moderado de geada

A frente fria que provocou pancadas de chuva e rajadas de vento desde a noite de domingo (27) já está se deslocando em direção ao Sudeste do Brasil. No entanto, uma nova massa de ar polar chega ao Paraná nesta terça-feira (29), provocando novas instabilidades no tempo. A nova massa de ar polar chega com tudo, deixando Curitiba em uma área de risco moderado para geada, segundo a previsão do tempo feirta pelo Simepar.

“Essa frente ainda mantém a condição de muita nebulosidade no estado, com possibilidade de chuvas ocasionais. A presença de um ciclone extratropical (sistema de baixa pressão) na costa do Rio Grande do Sul também favorece a ocorrência de rajadas de vento moderadas a fortes, especialmente no Sul e no Leste, entre Curitiba e o Litoral”, explica o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

Com a chegada do ar polar ao Sul do Brasil, as temperaturas caem em todo o Paraná. Na metade sul do estado, os termômetros podem marcar mínimas abaixo de 5 ºC. As máximas também recuam. Em Curitiba, a temperatura máxima prevista para esta segunda é de 19 ºC, mas deve cair para 15 ºC na terça.

Geadas em Curitiba? Se depender da previsão do tempo…

Além do frio intenso, a nova massa de ar favorece a formação de geadas fracas em diversas regiões do estado a partir de terça-feira. “Essa condição persiste também entre quarta e quinta-feira, com risco até mesmo de geada em áreas mais ao norte, em função da queda de temperatura”, destaca Braun.

Para a formação das geadas, é necessário que o céu esteja limpo, sem vento e com baixa umidade. Portanto, a semana deve ser de tempo firme, mas com temperaturas baixas, especialmente nas manhãs, sem o “calorzinho” da tarde.

Previsão do tempo para Curitiba também tem risco moderado de geada

Em Curitiba, a previsão aponta possibilidade de geada já na quarta-feira, com mínima de 2 ºC e máxima de 16 ºC. O fenômeno pode se repetir na quinta, cuja previsão do tempo indica mínuma de 5º C e máxima de 18ºC.

Veja no mapa abaixo: a área em amarelo pode ser atingida por geada com risco moderado:

