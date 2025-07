Falta de água atinge milhares de pessoas em 43 bairros de Curitiba e região. Veja a lista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre segunda-feira (28) e quinta-feira (31), a Sanepar realiza uma série de limpezas nos reservatórios de água da Região Metropolitana de Curitiba, além de obras de interligação da rede. Os serviços podem afetar o abastecimento em diversos bairros da capital e de cidades vizinhas.

As manutenções começam às 8h desta segunda-feira (28), no reservatório de Santa Felicidade. A ação pode comprometer o fornecimento nos bairros Cascatinha, Santa Felicidade, São João, Tanguá, Butiatuvinha, Lamenha Pequena e Pilarzinho, em Curitiba.

Em Almirante Tamandaré, podem ser afetados os bairros Jardim Buenos Aires, Lamenha Grande, São Jorge/Cachoeira, Solar Tanguá/Nossa Senhora do Pilar e Tanguá. Em Campo Largo, o bairro Boa Vista também pode enfrentar instabilidade no fornecimento. A previsão é que o abastecimento volte ao normal na manhã de terça-feira (29).

Na terça-feira (29), a limpeza será feita no reservatório Araçatuba, afetando bairros de Campina Grande do Sul e Quatro Barras. Na quarta (30), o abastecimento pode ser comprometido em bairros de Araucária devido à higienização do reservatório Costeira.

Já na quinta-feira (31), outra limpeza pode afetar o fornecimento de água em Curitiba e Almirante Tamandaré. Na capital, os bairros que podem ser afetados são: Abranches, Água Verde, Ahú, Alto da Glória, Alto da XV, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Batel, Bigorrilho, Boa Vista, Bom Retiro, Cabral, Cachoeira, Capão da Imbuia, Centro, Centro Cívico, Cristo Rei, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Mercês, Pilarzinho, Prado Velho, Rebouças, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão, Tarumã e Tingui.

Em Almirante Tamandaré, a interrupção pode atingir os bairros Cachoeira, Colônia Prado, Graziele, Lamenha Grande e São Jorge. Nessas regiões, a normalização está prevista para a manhã do dia seguinte à manutenção.

Obras de interligação

Além das limpezas, a Sanepar também realiza obras de interligação de rede. Na terça-feira (29), os serviços começam às 8h e podem afetar os bairros Santo Inácio, Xaxim, Boqueirão e Sítio Cercado, em Curitiba.

Na quarta (30), a obra começa às 9h e afeta o bairro Pinheirinho. Na quinta-feira (31), os trabalhos também iniciam às 9h e podem comprometer parte dos bairros Xaxim e Boqueirão.

