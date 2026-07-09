Grupo Muffato compra seis lojas de supermercado famoso em Guarapuava

O Grupo Muffato anunciou nesta quinta-feira (09) a compra de seis supermercados da rede Superpão no Paraná. A negociação marca a chegada da empresa a Guarapuava, uma das maiores cidades do estado onde a rede ainda não atuava, além de ampliar a presença do grupo em Palmas.

Pelo acordo, o Muffato adquiriu cinco lojas do Superpão em Guarapuava e uma unidade em Palmas. A operação ainda depende da aprovação da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Com a conclusão do processo, o Grupo Muffato levará às duas cidades as bandeiras Super Muffato, voltada ao varejo, e Max Atacadista, no segmento de atacarejo.

Muffato amplia presença no Paraná

A aquisição representa mais um passo na estratégia de expansão do grupo paranaense, que nasceu em Cascavel e hoje está entre os maiores varejistas do país.

Além disso, a entrada em Guarapuava tem um significado especial para a família Muffato. O fundador do grupo, José Carlos Muffato, conhecido como Tito, nasceu em Cerro Verde, distrito rural do município. Segundo a empresa, essa ligação torna a chegada da rede à cidade um marco simbólico na história do grupo.

Com a operação, o Muffato fortalece sua presença nas regiões Centro-Sul e Sul do Paraná, aproximando-se também da divisa com Santa Catarina.

Compra ainda depende do Cade

Apesar do anúncio, a transferência das lojas ainda não foi concluída. O negócio depende da aprovação do Cade, responsável por analisar operações de concentração econômica no país.

A expectativa do Grupo Muffato é de que o processo seja concluído o mais rapidamente possível.

Por enquanto, a empresa não informou quando as unidades passarão a operar com as bandeiras Super Muffato ou Max Atacadista, nem revelou se haverá reformas nas lojas adquiridas.

Com 123 lojas entre Paraná e São Paulo, o Grupo Muffato está presente em 54 municípios e emprega cerca de 25 mil pessoas diretamente.

Nos últimos meses, a empresa acelerou seu plano de expansão. Além de inaugurar novas unidades, também investiu na modernização de supermercados já existentes e anunciou a abertura de operações em novos mercados.