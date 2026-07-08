Restaurada, Casa Maleski receberá tradicional barbearia em Curitiba

Depois de anos abandonada e de carregar as marcas de um incêndio, a Casa Maleski está prestes a escrever um novo capítulo no Centro Histórico de Curitiba. O casarão construído em 1914, na esquina das ruas Trajano Reis e Paula Gomes, foi completamente restaurado e será a nova sede da Corner Barbershop, uma das barbearias mais tradicionais da capital.

Além da barbearia, o imóvel também receberá uma cafeteria artesanal e um estúdio de tatuagem. A inauguração depende apenas da liberação das últimas documentações.

A escolha da Casa Maleski não foi por acaso. Há nove anos instalada na Rua Trajano Reis, a Corner Barbershop procurava um imóvel que refletisse a identidade construída pela marca.

“Para nós, estar em uma casa com tanta história era fundamental. O bairro São Francisco tem uma personalidade única, e esse casarão representa exatamente o conceito que queremos transmitir”, afirma o fundador da Corner Barbershop, Caio Sakiyama, que sempre anda pela região e viu todos os passos da restauração, até iniciar conversas com o dono do imóvel.

Casa Maleski: história e novos negócios

Construída em 1914, a Casa Maleski completou cem anos justamente quando um incêndio destruiu parte da estrutura. O imóvel ficou abandonado durante anos até ser comprado pelo empresário Arlei Smanhotto, que decidiu devolver ao casarão suas características originais.

Arlei adquiriu o imóvel por R$ 830 mil. Depois disso, investiu cerca de R$ 900 mil na restauração. Ao todo, o projeto consumiu oito meses de trabalho e respeitou as exigências para imóveis de interesse histórico, incluindo a recuperação da fachada, das esquadrias de madeira e de outros elementos originais da construção.

Além disso, a obra modernizou as instalações elétricas e hidráulicas, implantou sistemas de prevenção contra incêndio e adaptou o imóvel às normas atuais de acessibilidade. Quem visitar a Casa Maleski encontrará um ambiente histórico, mas preparado para receber novos negócios.

O clássico continua atraindo os curitibanos

Para Caio Sakiyama, o charme do casarão conversa diretamente com a proposta da Corner Barbershop, especializada na barbearia clássica. “Nós buscamos resgatar técnicas que existem há mais de cem anos. Por isso, fazia muito sentido ocupar uma casa histórica. O curitibano valoriza o clássico e respeita negócios que preservam essa tradição”, diz.

Segundo ele, essa identidade sempre acompanhou a trajetória da empresa. Antes de abrir a Corner, Caio viajou até a Holanda para conhecer técnicas tradicionais de barbearia e trouxe esse conhecimento para Curitiba.

Novo negócio, mesma essência

A mudança para o novo imóvel representa um novo momento para o negócio. Caio afirma que a essência da Corner, as técnicas tradicionais e o atendimento aos clientes continuarão os mesmos. O que muda, porém, é a estrutura. A barbearia deixará uma sede de 30 metros quadrados, com quatro cadeiras e três barbeiros, além do próprio Caio, para ocupar um espaço de 210 metros quadrados, com estacionamento e ambiente para reunir outros empreendimentos que seguem o mesmo conceito. Além da Corner, a Casa Maleski também abrigará uma cafeteria e um estúdio de tatuagem.

Com a ampliação da estrutura, Caio pretende instalar mais uma cadeira e contratar entre três e cinco novos colaboradores, entre barbeiros, barista, recepcionista e profissionais da área administrativa. Além disso, a expectativa é dobrar o faturamento da empresa, que no ano passado foi de aproximadamente R$ 500 mil, com cerca de 2 mil clientes atendidos. Para isso, ele aposta não apenas no aumento da capacidade de atendimento da barbearia, mas também na intensificação das vendas das camisetas da marca e na expansão dos cursos ministrados por ele.

Veja na galeria o antes e depois da restauração da Casa Maleski:

A Casa Maleski, construída em 1914, na esquina das ruas Trajano Reis e Paula Gomes, foi completamente restaurado e será a nova sede da Corner Barbershop. (Foto: Gero Hoffmann) Casa Maleski passou por todas as adequações exigidas no restauro de imóveis antigos, considerados patrimônio histórico. (Foto: Arquivo pessoal / Arlei Smanhotto) Fachada lateral da Casa Maleski, no centro histórico de Curitiba, que pegou fogo após invasão em 2014. (Foto: Arquivo pessoal / Arlei Smanhotto) Processo de restauro da Casa Maleski, no centro histórico de Curitiba; reforma durou oito meses. (Foto: Arquivo pessoal / Arlei Smanhotto) Casa Maleski, no centro histórico de Curitiba, no início da reforma, ainda preservando as cores e materiais originais que não queimaram no incêndio. (Foto: Arquivo pessoal / Arlei Smanhotto)