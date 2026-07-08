Centro Histórico

Restaurada, Casa Maleski receberá tradicional barbearia em Curitiba

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giselle Ulbrich - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 08/07/26 13h39
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Homem de barba preta, de camiseta preta, de braços cruzados em frente à Casa Maleski, casarão histórico de esquina, com paredes azuis e molduas de janelas brancas
Caio Sakiyama, dono da Corner Barbershop, escolheu a Casa Maleski pelo imóvel representar o que ele busca na barbearia: a valorização do clássico e tradicional. (Foto: Gero Hoffmann)

Depois de anos abandonada e de carregar as marcas de um incêndio, a Casa Maleski está prestes a escrever um novo capítulo no Centro Histórico de Curitiba. O casarão construído em 1914, na esquina das ruas Trajano Reis e Paula Gomes, foi completamente restaurado e será a nova sede da Corner Barbershop, uma das barbearias mais tradicionais da capital.

Além da barbearia, o imóvel também receberá uma cafeteria artesanal e um estúdio de tatuagem. A inauguração depende apenas da liberação das últimas documentações.

A escolha da Casa Maleski não foi por acaso. Há nove anos instalada na Rua Trajano Reis, a Corner Barbershop procurava um imóvel que refletisse a identidade construída pela marca.

“Para nós, estar em uma casa com tanta história era fundamental. O bairro São Francisco tem uma personalidade única, e esse casarão representa exatamente o conceito que queremos transmitir”, afirma o fundador da Corner Barbershop, Caio Sakiyama, que sempre anda pela região e viu todos os passos da restauração, até iniciar conversas com o dono do imóvel.

Casa Maleski: história e novos negócios

Construída em 1914, a Casa Maleski completou cem anos justamente quando um incêndio destruiu parte da estrutura. O imóvel ficou abandonado durante anos até ser comprado pelo empresário Arlei Smanhotto, que decidiu devolver ao casarão suas características originais.

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Arlei adquiriu o imóvel por R$ 830 mil. Depois disso, investiu cerca de R$ 900 mil na restauração. Ao todo, o projeto consumiu oito meses de trabalho e respeitou as exigências para imóveis de interesse histórico, incluindo a recuperação da fachada, das esquadrias de madeira e de outros elementos originais da construção.

Além disso, a obra modernizou as instalações elétricas e hidráulicas, implantou sistemas de prevenção contra incêndio e adaptou o imóvel às normas atuais de acessibilidade. Quem visitar a Casa Maleski encontrará um ambiente histórico, mas preparado para receber novos negócios.

O clássico continua atraindo os curitibanos

Para Caio Sakiyama, o charme do casarão conversa diretamente com a proposta da Corner Barbershop, especializada na barbearia clássica. “Nós buscamos resgatar técnicas que existem há mais de cem anos. Por isso, fazia muito sentido ocupar uma casa histórica. O curitibano valoriza o clássico e respeita negócios que preservam essa tradição”, diz.

Segundo ele, essa identidade sempre acompanhou a trajetória da empresa. Antes de abrir a Corner, Caio viajou até a Holanda para conhecer técnicas tradicionais de barbearia e trouxe esse conhecimento para Curitiba.

Novo negócio, mesma essência

A mudança para o novo imóvel representa um novo momento para o negócio. Caio afirma que a essência da Corner, as técnicas tradicionais e o atendimento aos clientes continuarão os mesmos. O que muda, porém, é a estrutura. A barbearia deixará uma sede de 30 metros quadrados, com quatro cadeiras e três barbeiros, além do próprio Caio, para ocupar um espaço de 210 metros quadrados, com estacionamento e ambiente para reunir outros empreendimentos que seguem o mesmo conceito. Além da Corner, a Casa Maleski também abrigará uma cafeteria e um estúdio de tatuagem.

Com a ampliação da estrutura, Caio pretende instalar mais uma cadeira e contratar entre três e cinco novos colaboradores, entre barbeiros, barista, recepcionista e profissionais da área administrativa. Além disso, a expectativa é dobrar o faturamento da empresa, que no ano passado foi de aproximadamente R$ 500 mil, com cerca de 2 mil clientes atendidos. Para isso, ele aposta não apenas no aumento da capacidade de atendimento da barbearia, mas também na intensificação das vendas das camisetas da marca e na expansão dos cursos ministrados por ele.

Veja na galeria o antes e depois da restauração da Casa Maleski:

Casa antiga restaurada, com fachada azul e janelas brancas. Casa Maleski
A Casa Maleski, construída em 1914, na esquina das ruas Trajano Reis e Paula Gomes, foi completamente restaurado e será a nova sede da Corner Barbershop. (Foto: Gero Hoffmann)
Azulejos brancos sendo colocados em paredes de cozinha da Casa Maleski, uma casa antiga no centro histórico de Curitiba
Casa Maleski passou por todas as adequações exigidas no restauro de imóveis antigos, considerados patrimônio histórico. (Foto: Arquivo pessoal / Arlei Smanhotto)
Antiga fachada da Casa Maleski, uma casa antiga no centro histórico de Curitiba. Fachada em amarelo, toda estragada, pichada e tomada por mato em uma sacada
Fachada lateral da Casa Maleski, no centro histórico de Curitiba, que pegou fogo após invasão em 2014. (Foto: Arquivo pessoal / Arlei Smanhotto)
Homens em andaime trabalhando no restauro na parte interna da Casa Maleski, uma casa antiga no centro histórico de Curitiba
Processo de restauro da Casa Maleski, no centro histórico de Curitiba; reforma durou oito meses. (Foto: Arquivo pessoal / Arlei Smanhotto)
Materiais de obra guardados embaixo de escada de madeira antiga na Casa Maleski
Casa Maleski, no centro histórico de Curitiba, no início da reforma, ainda preservando as cores e materiais originais que não queimaram no incêndio. (Foto: Arquivo pessoal / Arlei Smanhotto)
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